Dinamo je nakon preuzimanja prve momčadi od strane Sandra Perkovića i povratka u klub Zvonimira Bobana zaigrao bolje i u posljednjih 5 kola osvojio ukupno 12 bodova od mogućih 15. Ostvarili su zagrebački plavi vezane pobjede u derbijima protiv Rijeke na Maksimiru 1-0 i prošle subote Hajduka 3-1, preskočili Bijele i Rijeku na jednu noć, nakon sedam mjeseci bili prvi i sad su drugi u poretku SuperSport HNL-a.

Za vodećom Rijekom, koja je u međuvremenu dobila Goricu 2-1, zaostaju -1 bod. Do kraja prvenstva još su 3 kola, 9 bodova je, dakle, u igri. Mario Rac, jedan od najperspektivnijih mladih trenera u Hrvatskoj, za portal Net.hr analizirao je SuperSport HNL aktualnosti. U ožujku ove godine Mario Rac napustio je klubu NK Sesvete. Dvije godine je Rac trenerski stolovao u Sesvetama i radio odličan posao, ali nogometni posao je takav da treneri mijenjaju klubove. No, hajmo mi na SuperSport HNL.

Tko je zaslužan ili tko su zaslužni za Dinamov preporod?

"Mislim da kombinacija dolaska u klub Zvonimira Bobana, jer znamo svi što Zvonimir Boban znači u hrvatskom nogometu, pogotovo kad je vezano za Dinamo. Sigurno da je to imalo veliki utjecaj pogotovo u psihologiji za svlačionicu, a drugi čovjek je sigurno Sandro Perković. On je jako dugo u svlačionici Dinama. Točno je prepoznao što igračima odgovara u određenim utakmicama, stavio ih u svoje kalupe gdje se oni najbolje snalaze i mislim da je kombinacija njih dvoje i igrača došlo do preporoda Dinama", govori Mario Rac.

No, u pozadini, iza kulise stoji i još jedan čovjek.

"Stoji i radi jako dobro. Preporod Dinama su i njegove zasluge. On je kondicijski trener Ivan Štefanić. Tog čovjeka se ne spominje, ali sigurno je i on jedan od najzaslužnijih. Pogotovo se u javnosti spominjao dok je još trener prve momčadi bio Fabio Cannavaro. Tada se pisalo da su igrači pretrenirani, sad je li do točno ili nije, teško mi je reći. Ne znam koji su tad bili procesi rada, ali sigurno dolaskom Štefa prva momčad Dinama se digla, igrači su se digli. Izgleda da ih je Ivan Štefanić regenerirao i sad igrači jako dobro izgledaju na terenu. Svi znamo da je Štefanić jedan od najboljih kondicijskih trenera u Hrvatskoj. To je pokazao kad je bio u prvom mandatu u Dinamu, sigurni će to dokazati sad i u drugom. Ivan Štefanić je mlad i potentan kondicijski trener koji je jako puno uložio u sebe, koji je stvarno jedan od najbpljih hrvatskih stručnjaka kad pričamo o kondicijskoj pripremi. Jako dobro radi rehabilitacijske stvari. Jako veliki broj igrača koji ima ozljeda pubičnih kostiju zna ići kod njega i on ih jako dobro liječi. S jako puno igrača sam pričao o njemu i svi su mu rekli najpozitivnije stvari. Ima znanje i blago je hrvatskog sporta, pogotovo nogometa".

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Je li možda nekorektno što ga se ne spominje u svim pohvalama za Dinamov preporod?

"Je, nekorektno je, ali to vam je tako. Nije ga dosad nitko spomenuo. U nogometu se stručni stožer i ljudi koji rade u stožeru jako se malo spominju, a imaju jako bitan faktor i utjecaj u radu. Sigurno da Štefanić i ostali ljudi koji su u stožeru, koji Sandru pomažu, koji to rade po cijele dane, imaju velike zasluge za sve ovo, međutim u našim medijima se oni premalo spominju. Uvijek je to, onako, spominju se glavni protagnosti, najistureniji."

Tko je Marija Raca oduševio u Splitu?

"Dinamo me najviše iznenadio u drugom poluvremenu. Treba biti realan i kazati kako Dinamo nije izgledao dobro. Nije imao ideju kako ugroziti Hajduk. Hajduk ih je svojom obrambenom strategijom dosta limitirao, međutim u drugom poluvremenu promjenom sustava i ulaskom Petkovića koji se pokazao da jako puno znači za ekipu Dinama, pogotovo samim prisustvom na terenu. Mislim da Perkovićeva formula, potez igrati s dva napadača, s Petkom i Kulenovićem, Dinamo je puno bolje izgledao. Rekao bih jedna momčadska igra gdje je i Bruno zaslužan, Kule je zabio gol, Galešić je imao vrhunsku intervenciju. Momčad skupa s trenerom i stručnim stožerom iznijela je veliku pobjedu".

Tri kola su do kraja, tko će biti prvak i što će biti ključno za naslov?

"Hajduk će teško do naslova, psihološki su jako jako u padu. Mislim da će se borba voditi između Rijeke i Dinama. Treba uzeti u obzir da Rijeka igra i Kup. Fizički i psihološki će ih to dosta potrošiti. Mislim da Rijeka nema širinu da sve ove utakmice do kraja pobjedi. Dinamo je sad u odličnom psihološkom momentumu. Jako dobro igraju. Mislim da će sad oni iskoristiti priliku, da će sve tri utakmice dobiti, da će Rijeka jednu kiksati i da će Plavi na kraju biti prvaci u nikad neizvjesnijoj utrci za naslov. Sad kad olazi finiš sezone, ne kad dolazi nego smo u njemu, momčadi moraju biti kondicijski na jednom visokom nivou. Rijeka nema širinu, to im je glavni problem, kao i to što je bilo određenih promjena tokom sezone i to se osjetilo u nekim susretima. Mislim da je najbolji primjer viđen u Koprivnici protiv Slaven Belupa, gdje je Rijeka dominirala u prvoj fazi utakmice da bi u drugom nestala s terena."

Nešto slično se dogodilo Rijeci i u nedjelju protiv Gorice.

"Mislim da baš taj faktor nedostatka širine i ne daj Bože da im se netko ozljedi odlučit će da Rijeka neće moći na dva fronta ovo sve izdržati. Dakle, kad govorim dva fronta, mislim i na Kup", zaključio je Mario Rac.

HNL - 33. kolo

Slaven Belupo - Osijek 1-4 (Dolček 54 / Omerović 25, 30, Hernani 43, Jurišić 59)

Rijeka - Gorica 2-1 (Janković 9, Rukavina 30 / Halilović 82)

Odigrano u petak i subotu:

Lokomotiva - Istra 1961 0-0

Hajduk - Dinamo 1-3 (Livaja 56 / Pierre-Gabriel 51, Kulenović 65, Sučić 90+12)

Varaždin - Šibenik 1-1 (Antunović 90+2 / Santini 11)

