Ludo je bilo 33. kolo SuperSport HNL-a. U najvećem hrvatskom nogometnom derbiju Dinamo je u subotu osvojio Poljud deklasiravši Hajduk 3-1. Rijeka je u nedjelju slavila protiv Gorice na Rujevici 2-1. Osijek je ostvario svoju treću uzastopnu pobjedu u SHNL-u svladavši uvjerljivo Slaven Belupo u Koprivnici 4-1. Lokomotiva i Istra su na Maksimiru odigrali nulu, a Varaždin i Šibenik su remizirali 1-1. Rijeka je na prvom mjestu sa 59 osvojenih bodova, bodom više od drugoplasiranog Dinama i tri boda od Hajduka na trećem mjestu. Do kraja prvenstva su još tri kola, dakle 12 bodova je u igri.

Ilija Lončarević, poznati hrvatski nogometni trener, dao je stručni komentar 33. kola SuperSport HNL-a.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

"Nema se tu što pametno previše reći na sve što se dogodilo. Oni koji znaju što je to završnica prvenstva, pogotovo kad se dogodi s ovakvim scenarijom gdje su praktički sve momčadi u igri za nešto, onda to nisu normalne prvenstvene utakmice, to su kvalifikacijske utakmice i vjerojatno do samog kraja bit ćemo svjedoci velike napetosti, velike nervoze i velikih padova u igri momčadi. Ovo kolo je to apsolutno obilježilo i svaka praktički utakmica je bila kvalifikacijska", kazao nam je u uvodu Ilija Lončarević.

Rijeka i Gorica, kako je Ilija vidio tu utakmicu?

"Evo vidite, upravo je ova utakmica najveći pokazatelj toga gdje je jedna, vjerojatno po kontinuitetu, najbolja momčad u ligi ove sezone nije mogla odoliti u psihološkom smislu da nema veliki pad u drugom poluvremenu kod pozitivnog rezultata. To je nešto što će se događati i u idućim utakmicama i oni koji budu tu psihološki najjači i naravno s drugim elementima, uz stabilnost i ostalo, oni će napraviti rezultat. Tu govorim o svim klubovima, o kandidatima za naslov, plasman u Europi kao i i onim koji se bore za ostanak. Mnogi kažu da je to uglavnom rješeno, ali nije dokle god i teorijski ne bude. Ne sjećam se da je završnica prvenstva bila ovako napeta i bit će vrlo vjerojatno napeto do zadnjeg kola", govori Ilija Lončarević.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Hajduk - Dinamo? Dinamo je tek u drugom derbiju u sezoni ostvario pobjedu, ali je vezao dvije pobjede u ključnim utakmicama dosad.

"Hajduk što se mene tiče nije ništa specijalno pao. Hajduk igra i drži svoj nivo i ritam cijelo prvenstvo. Naravno da imaju svoja ograničenja i limit. To je sigurno. Gattuso je izvukao maksimum iz ove momčadi. Što se tiče Dinama, Dinamo se kompletirao, igrači su shvatili da je vrag odnio šalu. Protiv Rijeke i Hajduka su bili na onom svom prepoznatljivom nivou kontrole utakmice, uglavnom u većem dijelu, ali isto tako na prepoznatljivom nivou završnice gdje jako teško stvaraju šanse protiv čvrstog suparnika kao što je Hajduk bio. Jako teško će to proći uvijek. Mora se to priznati da suparnički golman koji brani za Hajduk onakvu pogrešku pa se utakmica prelomi. Morat će igrači u ova tri završna kola izvući sebe, neke stvari koje barem dosad u kontinuitetu nisu izvlačili".

Koje su to stvari?

"Znači, to su stvari vezane za završnicu. Trebaju igrači žrtvovati apsolutno sve. Puno veći broj igrača za ulazak u šanse i zabijanje golova, kao što se vidjelo. Puno veznih igrača je zabilo golove, ne samo špice i to je za mene u hrvatskom nogometu pozitivan znak ako se tako nastavi. Dinamo je tu u igri, kad su kompletni, ovakvi, onda su najjači, ali moraju popraviti završnicu jer inače neće imati rezultat kakav ta momčad zaslužuje."

Sandro Perković je riskirao s dva napadača i pogodio.

"Ne znam koji je to i je li to uopće rizik. To je promijenjen način igre, nisu to samo dva napadača. Postojao je rizik ulaskom u igri nespremnog Petkovića za kojeg se znalo da ne može u fizičkom smislu dati svoj doprinos i to se osjetilo isto tako na igri Dinama, tako da dvojako je to i to je za mene dosta veliki rizik. Ispalo je na kraju odlično, ali moglo je biti i drugačije."

Ako Sandro Perković odvede momčad do naslova prvaka i time kreira čudo, neće biti pošteno micati ga s mjesta glavnog trenera radi nekog drugog...

"Pričanja oko toga što bi bilo kad bi bilo i što će biti kad će biti, bez obzira na medijske napise, mislim da ne spada u ozbiljan komentar. Ono što mogu reći da Sandro Perković sam mora odlučiti što želi - otići ili ostati. To nema veze s poštenjem ili nepoštenjem, to ima veze s odlukom ljudi koji vode klubove i onima koji donose svoje odluke. To je njihov problem i njihova stvar i oni će donijeti svoju odluku. Kakva će ona biti, vidjet ćemo. Sandro Perković bi u svakom slučaju trebao konačno biti ili prvi trener ili odstupiti iz Dinama s mjesta pomoćnog trenera, jer ovo već prelazi svaku granicu. Tu nema puno priče. Moje mišljenje", tvrdi bivši trener Dinama.

Dobro, ali Sandro Perković je pravi vojnik kluba. Posvećen je Dinamu...

"Kažem, on mora odlučiti što želi i što mu odgovara. Gledajte, svatko je kovač svoje sreće. Ako Sandru Perkoviću odgovara non stop biti VD i pomoćni trener, onda dobro. On sam mora odlučiti što želi i što mu odgovara, ne znam kakvi su mu planovi u trenerskoj karijeri. Pričanja o tome i predviđanja što bi bilo kad bi bilo ili što će biti kad će biti, mislim da ne spada u ozbiljan komentar. Ne bih više o tome".

Tko će biti prvak?

Teško pitanje. Rijeka je pobjedom protiv Gorice došla u situaciju da isključivo ovisi o sebi. Propustili su puno da naprave razliku kad je Dinamo kiksao. Kiksali su i oni. Ne samo Rijeka, kiksao je i Hajduk. Međutim, Rijeka je opet u malom plusu u odnosu na Dinamo i bit će teško sve tri utakmice dobiti, ali nije nemoguće. Nije Dinamo sad u boljoj poziciji, a isto sam predviđao ako Dinamo iskoristi kikseve Rijeke i Hajduka, da će doći u šansu da osvoji prvo mjesto. Ali, kažem ponovno - sve ovisi o Rijeci. Ako Rijeka dobije sve do kraja, onda Dinamove pobjede, sve tri, ništa neće vrijediti. Ako Rijeka kiksa, Dinamo u svakom slučaju mora ići na to da sve tri utakmice do kraja dobije. Obje momčadi - i Rijeka i Dinamo - moraju dobiti da budu u šansi za prvo mjesto. Vjerujte mi, to nije baš jednostavno".

A Hajduk, gdje je on sad u toj priči?

"Hajduk je u malom zaostatku sad i nije baš u nekom stanju da očekuje naslov, međutim s tri pobjede do kraja Hajduk može nadmašiti i Rijeku i Dinamo. Ne vjerujem da će od dvije momčadi i Rijeka i Dinamo, da će obje kiksati, a to je jedina šansa za Hajduk. Teško se to može očekivati."

Gattuso je izvukao maksimum od momčadi Hajduka, kao što je rekao Ilija Lončarević, ali isto tako na presicama ostavlja dojam i priznaje da je Dinamo bolji, tj govori kako nema nikakve sudačke urote prema Hajduku što se u Splitu dosta tvrdi od strane navijača. Bi li ga izjave, uz rezultate, moglo koštati posla?

"Gattuso, kao i svaki trener, ne ovisi samo o nekakvim izjavama. Ovisi o puno stvari, o vlasnicima koji angažiraju trenere i koji ih obavještavaju da više nisu treneri. Gattuso želi odraditi svoj posao korektno i pošteno do kraja i čekati razvoj situacije pa će sam vidjeti gdje i što. Nema tu puno priče, mislim da je on jedini od stranaca koji su prodefilirali jedna od pozitiva", zaključio je Ilija Lončarević.

HNL - 33. kolo

Slaven Belupo - Osijek 1-4 (Dolček 54 / Omerović 25, 30, Hernani 43, Jurišić 59)

Rijeka - Gorica 2-1 (Janković 9, Rukavina 30 / Halilović 82)

Odigrano u petak i subotu:

Lokomotiva - Istra 1961 0-0

Hajduk - Dinamo 1-3 (Livaja 56 / Pierre-Gabriel 51, Kulenović 65, Sučić 90+12)

Varaždin - Šibenik 1-1 (Antunović 90+2 / Santini 11)

