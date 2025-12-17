Lewandowski sprema šokantan transfer: Ovo se donedavno nije moglo ni zamisliti

Jedan od najboljih napadača svijeta, Robert Lewandowski, mogao bi uskoro zamijeniti travnjake Camp Noua američkim. Prema izvještajima uglednog BBC-ja, poljski golgeter je u poodmaklim pregovorima s klubom Chicago Fire o prelasku u Major League Soccer (MLS), što bi bio jedan od najvećih transfera u povijesti lige.

Pozitivni pregovori i strateška prednost Chicaga

Predstavnici Chicago Firea održali su "pozitivne razgovore" s Lewandowskim, koji je navodno otvoren za ideju o nastavku karijere u Sjedinjenim Američkim Državama. Financijski uvjeti ne bi trebali predstavljati prepreku, a klub iz "Vjetrovitog grada" ima ključnu prednost.

Naime, Chicago Fire je Lewandowskog stavio na svoju "listu za otkriće" (discovery list), što im prema pravilima MLS-a daje ekskluzivno pravo na pregovore. To znači da bi bilo koji drugi zainteresirani klub, poput Inter Miamija koji se također spominje, morao platiti odštetu Chicagu kako bi uopće mogao započeti razgovore s Poljakom.

Kada očekivati transfer?

Iako su pregovori u tijeku, transfer se vjerojatno neće dogoditi odmah. Ugovor Roberta Lewandowskog s FC Barcelonom vrijedi do ljeta 2026. godine. Sam igrač je ranije izjavio kako planira igrati na najvišoj europskoj razini još najmanje dvije godine, istaknuvši da mu prelazak u SAD ili Saudijsku Arabiju "trenutno nema smisla".

Stoga se čini najizglednijim da Chicago Fire postavlja temelje za njegov dolazak nakon isteka ugovora s katalonskim divom, čime bi osigurali pojačanje za sezonu 2026.

Zašto Amerika? Osobne želje i poljska zajednica

Osim sportskog izazova, postoji nekoliko razloga zašto je MLS privlačna opcija. Lewandowski i njegova supruga Anna navodno su oduvijek željeli živjeti u SAD-u, a ona je nedavno i posjetila Chicago.

Za klub je ovaj transfer strateški potez. Chicago je dom najveće poljske zajednice u SAD-u, a dolazak njihovog najvećeg sportskog idola bio bi ogroman komercijalni uspjeh i marketinški potez koji bi jamčio pune tribine. Uz to, Svjetsko prvenstvo 2026. koje se održava u Sjevernoj Americi dodatni je motiv.

Dolazak Lewandowskog bio bi spektakularan potez za Chicago Fire, klub za koji su nekad nastupale zvijezde poput Bastiana Schweinsteigera i Hriste Stoičkova.

