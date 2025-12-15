Salah na milimetar do odlaska iz Liverpoola: Ponude se gomijaju, Mohamed odlučio

Mohamed Salah, ikona Liverpoola i jedan od najboljih svjetskih nogometaša, našao se u središtu drame koja bi mogla označiti kraj njegove osam godina duge ere na Anfieldu. Javno iskazano nezadovoljstvo i narušen odnos s trenerom Arneom Slotom otvorili su vrata bogatim klubovima, prvenstveno iz Saudijske Arabije, koji su spremni ponuditi basnoslovne iznose za njegov potpis.

Tko sve stoji u redu za Salaha?

Glavni interes dolazi iz saudijske Pro Lige, gdje se klubovi poput Al-Hilala, Al-Qadisiyaha i Neoma natječu za dovođenje najveće arapske nogometne zvijezde. Interes nije nov; Liverpool je još 2023. odbio ponudu Al-Ittihada od 175 milijuna eura. Ovoga puta, situacija je znatno drugačija. Iz Europe se kao najozbiljniji kandidat spominje Paris Saint-Germain, koji je navodno pripremio trogodišnji ugovor vrijedan 500.000 eura tjedno. Interes su pokazali i turski Galatasaray te klubovi iz američkog MLS-a, poput Chicago Firea, no financijski paket koji nude teško se može mjeriti s ponudama iz Saudijske Arabije.

Zašto odlazi: Novac i narušeni odnosi

Dva su ključna razloga Salahovog odlaska. Prvi je financijske prirode – ponude iz Saudijske Arabije su astronomske, a spominje se tjedna plaća koja bi mogla doseći nevjerojatnih 2,85 milijuna eura. Drugi, i možda presudniji, razlog je duboki sukob s trenerom Arneom Slotom.

Sve je kulminiralo nakon što je Salah tri utakmice zaredom ostavljen na klupi, što je dovelo do njegove eksplozivne izjave da se osjeća "bačenim pod autobus" od strane kluba. Egipćanin vjeruje da ga se klub pokušava riješiti iza leđa, što je dodatno zaoštrilo situaciju. Iako je Salah oduvijek isticao sportske ambicije, poput osvajanja Zlatne lopte i Lige prvaka, čini se da je narušeno povjerenje postalo nepremostiva prepreka.

Stanje na Anfieldu: Klub podržava trenera, ali traži rješenje

Uprava Liverpoola za sada čvrsto stoji iza trenera Slota, no svjesni su da je situacija postala neodrživa. Prema izvještajima s Otoka, nedavno je održan sastanak između Salaha i Slota koji je bio "plodonoson", nakon čega je napadač vraćen u prvu momčad. Ipak, mnogi to vide kao privremeno primirje. Klub je navodno već počeo tražiti potencijalne zamjene, svjestan da bi Salahov odlazak u siječnju mogao biti najbolje rješenje za sve strane. Pobjeda nad Interom u Ligi prvaka bez Salaha u sastavu dodatno je osnažila Slotovu poziciju i pokazala da momčad može funkcionirati i bez svoje najveće zvijezde.

Odlazak iz Europe

Sada je Salah u nezavodnoj poziciji, a prema pisanju medija najbliže je odlasku u Saudijsku Arabiju. Saudijci su navodno sigurni da će prihvatiti njihovu ponudu. Jedino što se ne zna je to hoće li se transfer realizirati na zimu ili ljeto sljedeće godine.

