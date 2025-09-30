Nakon Modrića Milan sprema dovođenje još jednog velikana svjetskog nogometa

Robert Lewandowski ušao je u posljednju godinu ugovora s Barcelonom, a špekulacije o budućnosti 38-godišnjeg napadača već su krenule. Prema informacijama iz Španjolske, Barcelona će ovisno o njegovom učinku odlučiti želi li mu ponuditi novi ugovor ili ne.

Interesa ne nedostaje budući da je 'Lewa' u sezonu krenuo s četiri ligaška pogotka u šest nastupa u poznim godinama. Predviđa se tako da bi mogao preseliti u Saudijsku Arabiju gdje bi ga čekala ogromna plaća, ali katalonski list Mundo Deportivo piše kako je za njega zainteresiran i europski velikan Milan.

Sportski direktor sedmerostrukog prvaka Starog kontinenta Igli Tare već je navodno komentirao njegovog agenta Pinija Zahavija te se raspitao o Poljakovim planovima. Milan je ovog ljeta na sličan način doveo Luku Modrića nakon što mu je istekao ugovor s madridskim Realom.

Lewandowski je u Barceloni od 2022. te je dosad postigao 105 golova u 154 nastupa. Osvojio je dva španjolska prvenstva, Kup kralja i dva Superkupa.

