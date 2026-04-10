Navijačima u Splitu se ovo neće svidjeti: Poljaci slave odlazak sportskog direktora u Hajduk

Robert Graf trebao bi postati novi sportski direktor Hajduka. Nijemac još nije službeno potvrđen, ali praktički je sve riješeno i Graf je, navodno, već počeo sa slaganjem ekipe za sljedeću sezonu.

Potvrdu je donio i poljski portal Dziennik Lodzki, portal koji je specijaliziran za grad Lodz, a upravo je tamo Graf imao svoj posljednji angažman, u drugoligašu LKS-u. "Hrvatski klub odabrao je Grafa jer su cijenili njegovu sposobnost izgradnje momčadi s ograničenim budžetom. Za Grafa je to značajan napredak u karijeri – Hajduk je jedan od najuspješnijih klubova u regiji", pišu Poljaci.

Navijači LKS Lodza slave odlazak Grafa što baš i nije dobar znak za splitski klub. Navijači LKS-a optužili su Grafa za loše kadrovske odluke i nedostatak dosljedne transferne politike. Klub se bori za plasman u Ekstraklasu, prvi rang poljskog nogometa.

Robert Graf nije imao profesionalnu igračku karijeru, već se od samog početka usmjerio na organizacijski i menadžerski rad u nogometu. Prve korake napravio je u omladinskim pogonima Śląska iz Wrocława i Lechije iz Gdanjska, da bi prvi direktorski posao dobio u Olimpiji Grudziądz, s kojom je odmah izborio plasman u viši rang.

Pravi proboj ostvario je u Warti iz Poznańa, klubu koji je preuzeo 2019. godine. S Wartom je nakon 25 godina izborio povratak u Ekstraklasu, poljsku prvu ligu, te u debitantskoj sezoni osvojio visoko peto mjesto, što je bio podvig s obzirom na klupski budžet.

Vrhunac njegove karijere dosad bio je angažman u Rakówu iz Częstochowe, gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. bio jedan od arhitekata najvećih klupskih uspjeha. U tom je razdoblju Raków osvojio povijesni naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni kup i superkup.

