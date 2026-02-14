Rijeka se vraća na pobjednički kolosijek, Varaždin doživio prvi poraz u nastavku sezone

Vrlo lako i uvjerljivo su nogometaši Rijeke pred svojim navijačima pobijedili Varaždin 3-1 (1-0) u ogledu 22. kola HNL-a, čime su prekinuli pobjednički niz gostujućeg sastava.

Rijeka je pobijedila u prvenstvu nakon što nije slavila u posljednja tri ligaška nastupa, u tom je razdoblju jednom izgubila i dva puta remizirala. Varaždin je u nastavku sezone prije poraza na Rujevici pobijedio tri puta u tri nastupa.

U 20. minuti Rijeka je postigla prvi pogodak, a strijelac je bio Tiago Dantas. Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena kada je prvo Ante Matej Jurić u 48. bio strijelac za 2-0, dok je Dejan Petrovič u 62. minuti pogodio za 3-0. U 91. minuti Varaždin je došao do počasnog gola, a domaću je mrežu naciljao Sven Lesjak.

Rijeka i Varaždin sada su se bodovno izjednačili na ljestvici, s tim da je Rijeka treća, a Varaždin na četvrtoj poziciji.

Vrlo brzo je Rijeka imala priliku povesti protiv Varaždina jer je nakon igranja rukom Mladenovskog dosuđen jedanaesterac za domaćina. Pucao je u 10. minuti Fruk, ali je udarac zaustavio gostujući vratar Zelenika.

Neiskorišteni jedanaesterac očito je samo dodatno motivirao Rijeku koja je vrlo brzo potom imala dvije šanse preko Dantasa i Fruka, a onda je domaći sastav i poveo u 20. minuti. Veliki dio posla obavio je Fruk koji je prošao kroz gostujuću obranu i asistirao Dantasu za 1-0 i slavlje domaćih navijača.

Nastavila je Rijeka i nakon vodstva pritiskati suparnika koji je bio zbijen na svoju polovicu, a najveća je prijetnja Varaždinu bio razigrani Dantas. Prvu šansu gosti su imali u 35. minuti kada je Duvnjak ipak bio za malo neprecizan.

U završnici prvog poluvremena nove je dvije prilike složila Rijeka. Prvi je zaprijetio Fruk, a u nadoknadi prvog dijela na pladnju je gol za 2-0 imao Jurić. No, još je jednom sjajno reagirao gostujući vratar Zelenika koji je bio apsolutni junak Varaždina i razlog zašto je domaćin imao samo gol prednosti uoči odmora.

No, vrlo brzo početkom nastavka Rijeka je riješila sve dvojbe u ovom susretu. U 48. minuti Jurić je bio strijelac za 2-0, dok je nakon promašene šanse Adu-Adjeija sve riješeno u 62. minuti. Nakon kornera lopta se odbila do vrha šesnaesterca gdje ju je dočekao Petrovič, zamahnuo sjajno volej udarac i pogodio za 3-0.

U sudačkoj nadoknadi, u 91. minuti, Lesjak bio strijelac počasnog gostujućeg pogotka.

