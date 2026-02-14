FREEMAIL
SLAVLJE U DEŽELI /

Prevc briljira na ZOI: Nevjerojatna dominacija Slovenca na velikoj skakaonici!

Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Prevc je ukupno osvojio 301.8 bodova, dok je Nikaido ostao na 295.0

14.2.2026.
21:06
Vehmir Džakmić
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Slovenac Domen Prevc (26) opravdao je status velikog favorita na velikoj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Predazzu i osvojio naslov olimpijskog pobjednika.

Prevc, koji je ove sezone uvjerljivo vodeći u Svjetskom kupu sa 11 pobjeda te je pobjednio i na "Novogodišnjoj turneji", uspio je okruniti godinu iz snova i s pojedinačnim olimpijskim zlatom. U prvoj seriji doskočio je na 138.5 metara te je bio drugi sa 7.0 bodova iza Japanca Rena Nikaida (24), ali u drugoj je seriji skočio čak 141.5 metara i stavio veliki pritisak na Japanca koji je ostao posjednji na zaletištu.

Nikaido, koji je u prvoj seriji skočio 140.0 metara, u drugoj je bio dosta kraći, sletio je na 136.5 metara to nije bilo dovoljno za zlato.

Prevc je ukupno osvojio 301.8 bodova, dok je Nikaido ostao na 295.0.

Brončanu medalju osvojio je mladi Poljak Kacper Tomasiak (19) skokovima od 133.0 i 138.5 metara koji su mu ukupno osigurali 291.2 bodova. Tomasiak je nakon prve serije bio četvrti, ali je odličnim nastupom u drugoj preskočio Norvežanina Kristoffera Eriksena Sundala koji je ostao bez medalje.

I Prevc i Nikaido i Tomasiak tako su postali višestruki osvajači medalja na ovogodišnjim ZOI, Prevcu je ovo drugo zlato nakon što je u utorak predvodio slovensku mješovitu ekipu do naslova, Nikaido ima čak tri medalje, bronce iz pojedinačnog natjecanja na maloj skakaonici i iz ekipnog natjecanja te ovo srebro, a Tomasiak srebro s male i broncu s velike skakaonice.

Pobjednik smale skakaonice, Nijemac Philipp Raimund u subotu je završio na devetom mjestu.

