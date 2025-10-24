Rijeka najveći dobitnik u lovu na nokaut fazu: Evo koliko je zaradila i koja je na tablici

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige protiv praške Sparte slavila 1:0, a odlučujući gol zabio je Daniel Adu-Adjei u 75. minuti.

Susret je to koji se zbog nevremena oduljio na dva dana, a aktualni prvak Hrvatske osvojio je prve europske bodove, nakon poraza u prvom kolu od armenskog Noaha 1:0.

Rijeka se sada nalazi na 19. mjestu s tri boda i gol-razlikom 1-1, dok je Sparta na 15. mjestu, također s tri boda. Na vrhu su Fiorentina i AEK Larnaca sa po šest bodova i gol-razlikom 5-0.

Momčad s Rujevice je najveći dobitnik drugog kola KL-a kada gledamo borbu za plasman u nokaut fazu. Prvih osam momčadi tamo ide izravno dok će momčadi od devetog do 24. mjesta igrati još jedno kolo doigravanja. Pobjeda protiv Sparte povisila je šanse Rijeci da bude među 24 momčadi za 28 posto.

🇭🇷 Rijeka is the biggest winner of MD2 in 🟢 UECL Top 24 race!



📈 A win over 🇨🇿 Sparta and the combination of other results increased their chances to finish Top 24 by +28%.



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/I5YB57gbXX — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2025

Što se pak tiče zarade, pobjeda u KL-u vrijedi 400 tisuća eura, što je svakako lijepa vijest za vodstvo kluba.

U idućoj rundi Rijeka 6. studenog gostuje kod gibraltarskog Lincoln Red Impsa, a do kraja ligaškog dijela natjecanja još je očekuje domaći ogledi protiv ciparske AEK Larnake (27. studenog) i Celja (11. prosinca), te gostovanje kod Šahtara (18. prosinca).

