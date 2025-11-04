IZNENADNI POTEZ /

Rijeka mijenja ime stadiona: Evo kako će se sada zvati Rujevica

Rijeka mijenja ime stadiona: Evo kako će se sada zvati Rujevica
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Velike zasluge ima za izgradnju kampa na Rujevici koji je i dalje nominalno privremeni dom momčadi s Kvarnera

4.11.2025.
17:06
Iako je trebala biti privremeni dom, dok se ne izgradi nova Kantrida, Rujevica je za Rijeku postala jedini dom i mjesto gdje je aktualni prvak Hrvatske ostvario neke od svojih najvećih uspjeha. 

Kako piše Novi list, iz Rijeke su odlučili preimenovati Rujevicu u 'HNK Rijeka - Dean Šćulac'. U čast dugogodišnjem dopredsjedniku Rijeke, koji je u 55. godini preminuo u listopadu ove godine. 

Bio je uski suradnik Damira Miškovića i jedan od najvažnijih čelnika u modernoj povijesti kluba. Velike zasluge ima za izgradnju kampa na Rujevici koji je i dalje nominalno privremeni dom momčadi s Kvarnera.

