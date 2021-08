Sekunde su dijelile nogometaše Rijeke jučer na Toumba stadionu popularno zvanom Grobnica od pobjede nad favoriziranim PAOK-om, koji je veći dio utakmice dominirao, napadao, imao inicijativu...

Prva utakmica doigravanja za Konferencijsku ligu završila je tako 1-1 te će Riječanima za plasman u grupnu fazu ovog natjecanja biti potrebna pobjeda za tjedan dana u uzvratu na Rujevici. Remi je veliki, iako se ne možemo oteti dojmu kako je Rijeka imala već pobjedu u svojim rukama...

Lepinjica za 1:0

Rijeka je do vodećeg pogotka došla u 33. minuti, kad je preciznim i snažnim udarcem s više od 20 metara mrežu pogodio Ivan Lepinjica. Sve do posljednje minute sučevog dodatka u drugom dijelu Riječani su držali prednost, a tada je nakon ubačaja iz kuta lopta pogodila braniča Rijeke Niku Galešića i od njega se odbila u mrežu za konačnih 1-1.

Grčki mediji pišu kako je PAOK sretno odigrao 1-1 s Rijekom i kako je jako želio pobjedu.

'Napadali smo ali...'

"Praktički nije napuštao suparničku polovicu, ali je prvi primio gol. Diego Biseswar izgubio je loptu u 33. minuti, a Adam Gnezda Ćerina svirao je do Ivana Lepinjice, koji je udarcem izvan kaznenog prostora pogodio mrežu tik uz stativu. Nakon tog primljenog pogotka, momčad Razvana Lucescua još je jače bacila svoje adute u napad, ali je glavom udarila u zid. Nisu imali pojma kako preći obranu hrvatske momčadi. Tek u posljednjim sekundama produžetka postignut je izjednačujući pogodak, no nažalost to je uvelike bilo zahvaljujući gostima, jer je Niko Galešić nažalost udario loptu glavom iz kornera i ona je pala u cilj", stoji u pisanju Grka.

Za spomenuti kako se utakmica PAOK-a i Rijeke mogla gledati na RTL televiziji.