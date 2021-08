Nogometaše Rijeke sekunde su u četvrtak navečer dijelile od pobjede nad PAOK-om na gostovanju u Solunu, ali je prva utakmica doigravanja za Konferencijsku ligu ipak na kraju završila 1-1 te će Riječanima za plasman u grupnu fazu ovog natjecanja biti potrebna pobjeda za tjedan dana u uzvratu na Rujevici. Goran Tomić u Solun je doputovao oslabljen neigranjem Labrovića, Drmića, Smolčića, Murića, ali i Selahija te Stanića koji nije imao pravo nastupa...

Rijeka povela u 33.

Rijeka je do vodećeg pogotka došla u 33. minuti, kad je preciznim i snažnim udarcem s više od 20 metara mrežu pogodio Ivan Lepinjica. Sve do posljednje minute sučevog dodatka u drugom dijelu Riječani su držali prednost, a tada je nakon ubačaja iz kuta lopta pogodila braniča Rijeke Niku Galešića i od njega se odbila u mrežu za konačnih 1-1.

"Rijeka je zahvaljujući svom treneru plovila u Solunu onako kako je i trebala ploviti. Svjesna da je PAOK dobar ali isto tako da tu ima 180 minuta borbe, možda i više. Jednostavno, nisu imali previše ambicija prema naprijed ali niti PAOK nije nešto previše napravio. Prvi dio je bio jako dobar, za mene, za moje pojmove. Nažalost, gol PAOK-a na kraju malo je poremetio krajnji rezultat ali da je i ostalo 1:0 za Rijeku, ista bi se utakmica igrala na Rjevici", kazao nam je Igor Pamić nakon utakmice i nastavio:

"No, znate kako je teško dobiti gol u posljednjim trenucima, vjerujte mi da umirete, nema goreg u životu. Ali, ovaj gol nije presudan. Ako ništa drugo, Rijeka sad zna da može. Rijeka ima svoj stav, svoj stil i može to proći. Po meni, ovo nije onaj PAOK od prije nekoliko godina".

'Gol Lepinjice bi možda mogao i presuditi'

Lepinjica je zabio gol dobar poput ćevapa s lukom. Baš je lijepo pogodio...

"Lepinjica je igrač koji je u jednom trenutku bio na vrhu, pa se izgubio i njemu je sad najteže. Baš mi je drago što je dečko zabio, to je moj Pazinjan. Jednostavno, taj njegov gol bi možda mogao i presuditi. Taj njegov udarac i na kraju gol je bio s toliko osjećaja, da je to nevjerojatno. Što će biti na kraju, vidjet ćemo za 7 dana".

Prskalo je fantastično branio, bio je kolosalan, šteta što je lopta na kraju završila iza njega.

"Prskala sam prvi ja u Istri stavio braniti, nadam se da se dečko neće naljutiti kad to kažem. Samo pogledajte statistiku i vidjet ćete da ga je Igor Pamić prvi počeo stavljati braniti kad sam došao u Istru. To je naš Labinjan i on je dobar golman. Kao i svaki golman, ako ima dan razvalit će. On ima iskustvo, mirnoću, puno toga je dobrog donio Rijeci. Možda će biti u uzvratu na Rujevici odlučujući faktor".

PAOK je veći dio utakmice imao inicijativu, napadao, bio u ofenzivi. Rijeka u pojedinim trenucima nije mogla izaći s loptom van na suparničku polovicu.

'Rijeka je odigrala baš kako je i trebala'

"Znate kako je kad vodite u utakmici. To sami igrači rade, tu trener i nije ključan. Znači, koliko god on njima govorio da izađu van, tih 1:0 može se braniti na jedan način a to je obranom ili napadom u određeno momentu. Rijeka nema tu moć ali u određenim trenucima može odgovoriti. Osobno mislim daje danas Rijeka odigrala točno onako kako je trebala igrati. Utakmica na Rujevici neće biti ni približno ista, vjerujte mi. Grci su goropadni doma a plašljivi vani. Danas je prezentacija ove utakmice u 90. minuta bila previše u korist PAOK-a. Takva razlika stvarno nije i uvjeren sam da će Rijeka na Rujevici uz publiku i samouvjerenost dobrog rezultata Rijeke, bit će to dobro. Ne znam kako će završiti ali vjerujem u Rijeku", zaključio je Igor Pamić.