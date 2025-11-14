Farski reprezentativac u Rijeku stigao na neuobičajen način

Hanus Sørensen (24), reprezentativac Farskih otoka, u Rijeku je stigao na pomalo neuobičajen način. Dok je ostatak momčadi putovao klasičnom rutom, preko Kopenhagena i Zagreba pa autobusom do Kvarnera, igrač slovenskog Triglava iz Kranja odlučio je organizirati dolazak sam.

Unajmio skroman automobil umjesto luksuznog

U dogovoru s izbornikom unajmio je automobil i za put od oko 140 kilometara izabrao skromnu Toyotu Yaris, iako su mu u rent-a-caru nudili i luksuznije modele, javlja KVF.

Bez većih problema stigao je u Rijeku, a jedina "prepreka“ na putu bio je službenik rent-a-cara koji mu je pokušavao prodati dodatna osiguranja, što je Sørensen mirno odbio. Po dolasku u utorak nije trenirao zbog ozljede bedra koju je nedavno zadobio igrajući za Triglav, pa su ga Farani poštedjeli prvog treninga.

Oteklina mu je na bedru još uvijek prisutna

"Hanus Sørensen nije putovao s Farskih Otoka u Hrvatsku. Međutim, vozio je iz Slovenije, gdje igra. Trebao je biti u lijepom Mercedesu, ali nije, piše novinar Ragnar A. Jacobsen.

Dan kasnije priključio se reprezentaciji, ali oteklina na bedru još je prisutna. Stručni stožer farske reprezentacije odlučio ga je postupno vraćati u puni ritam, no Sørensen naglašava da mu je cilj biti spreman za susret s Hrvatskom u petak navečer na Rujevici.

Dvoboj Hrvatska – Farski otoci igra se od 20.45, a gosti se nadaju iznenađenju koje bi ih moglo pogurati prema dodatnim kvalifikacijama, iako ovise i o ishodu utakmice između Češke i Gibraltara. Prema podacima Transfermarkta, Sørensen je procijenjen na 250 tisuća eura, za reprezentaciju je skupio 24 nastupa i postigao četiri gola. Ove sezone u dresu Triglava, koji nastupa u drugoj slovenskoj ligi, u 11 utakmica zabio je tri pogotka, a igra na poziciji desnog beka.

Hrvatska je vodeća u skupini L sa 16 bodova. Češka je na drugom mjestu sa 13 i utakmicom više. Farski otoci imaju 12 nakon 7 odigranih utakmica. Crna Gora ima 6 bodova nakon 6 odigranih susreta, a Gibraltar 0.

