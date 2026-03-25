FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CARLO KRPA /

Reprezentacija s pet zvjezdica puca po šavovima: Ancelottiju otpao još jedan ključni igrač

Reprezentacija s pet zvjezdica puca po šavovima: Ancelottiju otpao još jedan ključni igrač
×
Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia

'Neće biti dostupan za ovu utakmicu (protiv Francuske), ali mogao bi igrati protiv Hrvatske'

25.3.2026.
17:17
Sportski.net
Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Središnji branič Paris Saint-Germaina i brazilske reprezentacije Marquinhos zbog lakše ozljede će propustit prijateljsku utakmicu protiv Francuske koja će u četvrtak (21 sat) biti odigrana na stadionu Gillette u Foxborough, predgrađu Bostona, objavio je u srijedu brazilski izbornik Carlo Ancelotti.

"Marquinhos ima mali problem. Neće biti dostupan za ovu utakmicu (protiv Francuske), ali mogao bi igrati protiv Hrvatske", izjavio je talijanski stručnjak konferenciji za novinare u Orlandu na Floridi, gdje će 31. ožujka biti odigrana utakmica Hrvatska - Brazil. 

Ancelotti se suočio s brojnim problemima u sastavljanju obrane, jer su s inicijalnog popisa zbog ozljeda otpali branič Arsenala Gabriel Magalhaes i te branič Flamenga Alex Sandro. Naznačio je da će 30-godišnji stoper Flamenga Leo Pereira debitirati za reprezentaciju protiv Francuske.

"Ovo je vrlo važan test protiv favorita Svjetskog prvenstva. Želimo pokazati dobar stav i kvalitetu“, naglasio je Ancelotti te dodao:

"Francuska ima vrlo brze napadače i važno je da odigramo uravnoteženu utakmicu kako bismo izbjegli njihove kontranapade, ali usredotočeni smo na kvalitetu naše momčadi."

Ancelotti se osvrnuo i na pitanja vezana uz izostavljanje Neymara, najboljeg strijelca brazilske reprezentacije svih vremena, koji još nije pozvan u reprezentaciju otkako je on postao izbornik.

"Sve promatram i sve slušam, a onda, s obzirom na ulogu koju ovdje obnašam, moram donositi odluke. Svatko ima svoje mišljenje.", rekao je s osmijehom.

POGLEDAJTE VIDEO: Modna dizajnerica hvali Francuze: 'Odlično su odjeveni, to mladi nose danas'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike