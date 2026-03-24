Drama u Brazilu: Legenda žestoko udarila na Ancelottija zbog jedne odluke

Dok se Brazil priprema za nadolazeće izazove i utakmicu protiv Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, uoči Svjetskog prvenstva atmosfera oko reprezentacije postaje sve napetija. U središtu pažnje našao se izbornik Carlo Ancelotti, ali i njegova odluka koja je izazvala burne reakcije.

Naime, Ancelotti je odlučio izostaviti Neymar s popisa reprezentativaca, što je odmah pokrenulo rasprave o njegovoj fizičkoj spremnosti i ulozi u momčadi. Neymar se već neko vrijeme bori s ozljedama, pa se postavlja pitanje može li biti spreman za najveću svjetsku smotru.

Na tu temu reagirao je legendarni Romário, koji nije skrivao nezadovoljstvo. Jasno je poručio kako Brazil ne smije ignorirati igrača takvog kalibra, bez obzira na trenutačnu formu.

„Takva zvijezda jednostavno mora igrati. Reprezentacija je mjesto za najbolje i najtalentiranije. Postoji dovoljno vremena da se igrač pripremi, uhvati ritam i uklopi u momčad“, istaknuo je Romário.

Dodao je i kako je, prema njegovu mišljenju, uvijek bolje imati Neymara čak i ako nije potpuno spreman, nego tražiti alternative koje ne donose istu razinu kvalitete.

Romário je otišao i korak dalje te poslao jasnu poruku izborniku. Naglasio je kako se talent poput Neymarova ne smije zanemariti te izrazio nadu da će napadač kroz nastupe dokazati da zaslužuje mjesto u momčadi.

„Nadam se da će pokazati da zaslužuje biti na konačnom popisu i pomoći Brazilu u lovu na šesti naslov svjetskog prvaka“, zaključio je.

