Red Bull širi svoje nogometno carstvo na susjedstvo?

Prema više izvora, austrijski energetski div mogao bi proširiti svoje nogometno carstvo na susjednu Italiju. Naime, Red Bull razmatra kupnju tamošnjeg drugoligaša Südtirola.

Südtirol dolazi iz pokrajine Južni Tirol, u kojoj većinu stanovništva čine etnički Austrijanci. Sam klub je hrvatskoj javnosti poznat preko Ivana Javorčića, koji je ondje bio trener. Javorčić je sa Südtirolom bio veoma uspješan, osvojivši treću ligu, nakon čega je dobio posao u Veneziji.

Od tada je momčad s granice s Austrijom standardni član Serie B, što bi moglo privući investitore. Kao glavni se spominje Red Bull, koji već ima udjele u Red Bull Salzburgu, RB Leipzigu, Red Bull Bragantinu, RB Omiya Ardiji i New York Red Bullsu, a uz to imaju i manjinske udjele u Parisu i Leedsu.

🇮🇹 Energy drinks giant Red Bull are reportedly interested in FC Südtirol, the Serie B club based in the predominantly German-speaking region of Italy.



At present, there are six official Red Bull clubs: Red Bull Salzburg & Liefering 🇦🇹, Red Bull Bragantino 🇧🇷, RB Omiya Ardija 🇯🇵,… pic.twitter.com/OJyTwrHd2F — The Sweeper (@SweeperPod) April 7, 2026

Trenutno se ne zna bi li u Südtirol ušli kao manjinski ulagači ili će ga preuzeti (i preimenovati), ali bi time svakako proširili svoje carstvo na osmu državu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo razbio Goricu, Zajc zabio najljepši gol sezone