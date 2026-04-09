TORBE DIZAJNERICE SANDRE CERIN PRIVUKLE I SVJETSKE ZVIJEZDE

Njezin put u modi započeo je vrlo rano – već sa 16 godina stala je na modne piste, gdje se prvi put susrela s energijom i dinamikom svijeta koji će kasnije postati njezin životni poziv. Sa 22 godine ponijela je titule Miss Istre i Kvarnera, a u Parizu je okrunjena i za Miss Europe, čime je prvi put osjetila što znači biti dio šire, međunarodne priče.

Foto: HOL Photo

Po zanimanju diplomirana povjesničarka, Sandra je kroz godine paralelno gradila i medijski put – vodila je vlastitu emisiju Život sa Stilom, pisala za Glas Istre, a danas vodi i vlastiti blog. Sve to iskustvo danas se reflektira u njezinom dizajnu, koji nije samo estetski izraz, već i osobna priča.

Brend LYS nastao je iz potrebe za nečim trajnim – komadima koji ne ovise o trendovima, već o osjećaju. Torbice koje potpisuje Sandra Cerin nose ideju suptilnog luksuza, čiste linije i promišljene funkcionalnosti, ali i onu nevidljivu komponentu koja čini razliku – karakter.

Njezine torbice danas nose i brojne poznate žene iz regije, među kojima su Sandra Elkasević, Nina Badrić, Sandra Bagarić i Hanka Paldum – žene koje prepoznaju kvalitetu, ali i priču iza proizvoda.

Istovremeno, interes za njezin rad dolazi i izvan regije. Među onima koji su se zaustavili na njezinom sadržaju nalazi se i Khloé Kardashian, dok se njezin rad pojavljuje i u krugu poznatih imena poput Olivia Pierson, Kourtney Kardashian i Jordyn Woods. U tom istom prostoru digitalne vidljivosti, njezin rad dolazi i u fokus jednog od najpoznatijih sportaša današnjice, Cristiano Ronaldo.

No iza tih trenutaka ne stoji slučajnost, već kontinuitet – godine rada, oblikovanja vlastitog identiteta i vjere u estetiku koja ne podilazi, već traje.

Uskoro izlazi i novi dizajn koji će Sandra Cerin predstaviti na London Fashion Weeku – važan korak koji simbolično povezuje sve ono što je započelo na malim pistama s onim što danas prerasta u međunarodnu modnu priču.

Od prvih koraka do globalne pažnje, put Sandre Cerin nije priča o brzom uspjehu, već o stvaranju – tiho, dosljedno i s jasnim osjećajem za ono što ostaje.

Torbice se mogu naručiti na Instagram stranici: Lys by Sandra Cerin koji je ujedno i digitalni showroom brenda te na web stranici: lysbysandracerin.com