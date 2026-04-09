Upoznala ga je u djetinjstvu: Ovo je ljubavna priča kraljice Elizabete i princa Philipa

Britanska kraljica Elizabeta II., najdugovječnija vladarica Ujedinjenog Kraljevstva, i princ Philip, vojvoda od Edinburgha, bili su u braku čak 73 godine.

Prvo upoznavanje i dugogodišnja ljubav

Elizabeta i Philip upoznali su se kada je Elizabeta imala samo 13 godina, na vjenčanju princeze Marine od Grčke i Danske i princa Georgea, vojvode od Kenta. Par se ponovno susreo 1939. godine tijekom službenog putovanja s roditeljima, a Philipov avanturistički duh očarao je mladu princezu. Tijekom Drugog svjetskog rata, dok je Philip bio u vojsci, izmjenjivali su brojna pisma. Philip je bio grčki i danski princ, ali je prije vjenčanja s Elizabetom odustao od svojih titula i prešao na britansko državljanstvo. Također, Princ Philip bio je strastveni pušač, ali je prestao pušiti preko noći na sam dan njihovog vjenčanja jer je znao koliko je kraljica mrzila tu naviku kod svog oca, kralja Georgea VI.

Vjenčanje u poslijeratnom vremenu

Par se vjenčao 20. studenoga 1947. godine. Njihovo vjenčanje razveselilo je mnoge jer je svijet tada bio u teškom poslijeratnom razdoblju, a kraljevska biografkinja Sally Bedell Smith istaknula je za People da se Elizabeta zaljubila “preko ušiju i nikada više nije ni pogledala drugoga muškarca”.

Njihova svadbena torta bila je visoka gotovo 2,7 metara i težila je oko 226 kilograma. Sadržala je sastojke iz cijelog svijeta, uključujući rum s Jamajke i sušeno voće iz Australije. Unutar vjenčanog prstena kraljice Elizabete, koji je izrađen od velškog zlata, nalazi se tajna poruka koju je Philip dao ugravirati. Kraljica taj natpis nikada nije otkrila javnosti, a prsten nikada nije skidala.

Na 50. godišnjicu braka, kraljica je odala počast Philipu:

“On je čovjek koji prima komplimente lako, ali jednostavno je bio i ostao moja snaga svih ovih godina. Dugujem mu puno više nego što bi on ikada prihvatio.”

Njihov brak trajao je 73 godine, što je jedan od najdužih kraljevskih brakova u povijesti. Njihovih četvero djece – Charles, Anne, Andrew i Edward – zajedno su im podarili osmero unuka: Willima i Harryja, Peter Phillipsa i Zaru Tindall, Beatrice i Eugenie, te Lady Louise i Jamesa, grofa od Wessexa, čime se obitelj kraljice Elizabete i princa Philipa ponosno nastavila u novim generacijama.

Smrt princa Philipa i vjernost službi

Princ Philip preminuo je u 100. godini života 9. travnja 2021. godine.

Kraljica Elizabeta preminula je 8. rujna 2022., a pokopana je pokraj supruga u dvorcu Windsor. Zanimljivo, datum 9. travnja također je važan u kraljevskoj povijesti jer su se kralj Charles i kraljica Camilla vjenčali 2005. godine.

