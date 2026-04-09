Đokoviću stigla jako loša vijest, pala i službena potvrda

Novak Đoković ostao je bez teniskog turnira koji se iz Beograda preselio u Atenu, potvrdio je ATP objavom kalendara na kojemu nema tog natjecanja.

Taj turnir organizirala je obitelj Đoković, a Novakov brat Đorđe bio je direktor.

Srpski mediji pišu da je sada budućnost turnira neizvjesna i da je pitanje hoće li obitelj Đoković pokušati kupiti licencu nekog drugog turnira.

Turnir obitelji Đoković održavao se u zadnjem tjednu prije ATP finala.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik primio brončane reprezentativce