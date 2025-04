Real povukao važan potez pred uzvrat s Arsenalom: 'To će nas još više motivirati'

Real Madrid u srijedu će navečer na Santiago Bernabeu ugostiti Arsenal i pokušati doći do čuda nakon što su u Londonu poraženi s 3:0. Za uzvrat su se Madriđani odlučili na važan potez.

Naime, iz kluba su odlučili zatvoriti krov nad Bernabeuom i UEFA im je to dozvolila. Što se tiče prvenstvenih utakmice, klub sam odlučuje hoće li zatvoriti krov, ali u Ligi prvaka za to im treba i dozvola UEFA-e. To im je za utakmicu s Arsenalom dozvoljeno, a Real se na to odlučio kako bi dodatno dobili na akustici pred meč u kojem i dalje sanjanju veliki preokret i prolaz u polufinale Lige prvake.

"Akustički je drugačije, ima više buke, puno bolja atmosfera, mislim. To može potaknuti tim da bude još više motiviran", rekao je Ancelotti. Real želi kreirati jaču atmosferu, staviti pritisak na Arsenal i možda na taj način doći do velikog preokreta.

"Moramo to zaraditi, nije dovoljno imati kvalitetu koju imamo, trebaju nam neke stvari dobro ići. Svi u timu se slažu da moramo pokušati", rekao je Carlov sin i pomoćnik Davide. Čuvenu Remontadu, španjolsku riječ za veliki rezultatski povratak spominjao je i Jude Bellingham uoči utakmice.

"Mislim da sam je čuo milijun puta tijekom prošlog tjedna. Ovo nas jako motivira. To je večer koja je stvorena za Real Madrid. Na Bernabeuu uvijek vlada nevjerojatna atmosfera, energija je zarazna. Ne tražimo od navijača da učine nešto što nisu učinili prije. Do nas je. Mi također moramo osjetiti njihovu energiju i dati sve od sebe da ih učinimo ponosnima", rekao je engleski reprezentativac.

