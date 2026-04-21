LA LIGA /

Real slavio protiv fenjeraša, Budmir promašio penal protiv Bilbaa

Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia

Barca vodi na ljestvici sa 79 bodova, Real Madrid ima 73, Villarreal 61, a Atletico Madrid 57 bodova

21.4.2026.
23:57
Hina
U susretu 33. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Alaves sa 2-1 smanjivši zaostatak za vodećom Barcelonom na šest bodova.

"Kraljevski klub" je stigao do pobjede golovima Kyliana Mbappea u 30. minuti, te Viniciusa Juniora u 50. minuti. U posljednjim trenucima rezultat je smanjio Toni Martinez.

Tri boda je dohvatio i Athletic Bilbao porazivši Osasunu sa 1-0, a gol odluke zabio je Gorka ⁠Guruzeta u 16. minuti. Gosti su mogli izjednačiti u 57. minuti, ali hrvatski reprezentativac Ante Budimir nije realizirao jedanaesterac. Unai Simon je obranio njegov udarac. Athletic je u sudačkoj nadoknadi ostao bez isključenog Mikela Jauregizara.

Sjajnu utakmicu pružili su Girona i Real Betis, a gosti su na koncu slavili sa 3-2. Za Betis su strijelci bili Marc Roca (23), Abde Ezzalzouli (63) i Rodrigo Riquelme (79), dok su za Gironu strijelci bili Viktor Cigankov (7-11m) i Azzedine Ounahi (68-11m).

Mallorca i Valencija su odigrale 1-1. Samu Costa je u 49. minuti doveo domaćine do prednosti, a izjednačio je Umar Sadiq u 67. minuti.

      Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
