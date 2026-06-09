FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MILIJUNI LETE /

Real Madrid potpisao posao vrijedan bogatstvo, brojke ostavljaju bez teksta

Real Madrid potpisao posao vrijedan bogatstvo, brojke ostavljaju bez teksta
×
Foto: Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia

Emirates je postao sponzor Real Madrida 2011. godine

9.6.2026.
15:39
Hina
Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Zrakoplovna kompanija Emirates sa sjedištem u Dubaiju produžila je sponzorski ugovor s Real Madridom za pet godina, odnosno do 2031.   

"Real Madrid i Emirates obnovili su partnerstvo pa će najveći svjetski avioprijevoznik ostati glavni sponzor našeg kluba do 2031. godine", priopćio je u utorak Real. 

U priopćenju se ne navodi vrijednost ugovora, ali dnevnik AS je objavio da je riječ o sto milijuna eura po sezoni. 

Emirates je postao sponzor Real Madrida 2011. godine, a od 2013. je glavni sponzor kluba. Logo kompanije je na dresovima nogometaša i košarkaša Real Madrida.

Real MadridEmirates
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike