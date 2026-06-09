Real Madrid potpisao posao vrijedan bogatstvo, brojke ostavljaju bez teksta

Zrakoplovna kompanija Emirates sa sjedištem u Dubaiju produžila je sponzorski ugovor s Real Madridom za pet godina, odnosno do 2031.

"Real Madrid i Emirates obnovili su partnerstvo pa će najveći svjetski avioprijevoznik ostati glavni sponzor našeg kluba do 2031. godine", priopćio je u utorak Real.

U priopćenju se ne navodi vrijednost ugovora, ali dnevnik AS je objavio da je riječ o sto milijuna eura po sezoni.

Emirates je postao sponzor Real Madrida 2011. godine, a od 2013. je glavni sponzor kluba. Logo kompanije je na dresovima nogometaša i košarkaša Real Madrida.