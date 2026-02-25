Real Madrid završio veliki transfer i kreće po zvijezdu od 100 milijuna eura

Real Madrid je u ofenzivi. Nakon što je dogovoren povratak sjajnog Nice Paza iz Coma, 'Kraljevi' su krenuli po jedng od najboljih veznjaka svijeta, Vitinhu iz PSG-a.

Povratak izgubljenog sina

Real Madrid je donio konačnu odluku i aktivirat će povratnu klauzulu za Nica Paza. Mladi argentinski veznjak, koji je blistao u talijanskom Comu pod vodstvom Cesca Fàbregasa, bit će prvo službeno pojačanje kluba za ljeto 2026. godine. Posao je, prema tvrdnjama uglednih izvora, praktički zaključen.

Madrid će za povratak svog dragulja platiti između devet i deset milijuna eura, zahvaljujući pametno strukturiranom ugovoru iz 2024. godine. Iako je Como tada platio šest milijuna eura, Real je zadržao 50 posto prava i progresivnu otkupnu klauzulu, čime je cijelo vrijeme držao situaciju pod kontrolom unatoč interesu velikana poput Arsenala i Intera. Njegov strelovit razvoj u Seriji A, gdje se prometnuo u jednog od najboljih mladih igrača, samo je ubrzao odluku o povratku na Santiago Bernabéu.

Ofenziva na zvijezdu PSG-a

Nakon što je osiguran Paz, Real Madrid se okreće svojoj glavnoj meti za rekonstrukciju sredine terena: portugalskom reprezentativcu i zvijezdi PSG-a, Vitinhi. U Madridu ga vide kao idealnog nasljednika u veznom redu i spremni su uložiti ogroman novac u njegov transfer.

Na stolu je ponuda teška čak 100 milijuna eura. Iako Vitinha ima čvrst ugovor s pariškim klubom do 2029. godine, ključnu ulogu mogao bi imati takozvani "džentlmenski sporazum" između igrača i uprave PSG-a, prema kojem bi ga klub pustio za spomenuti iznos.

