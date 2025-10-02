ZAZIVA SE JEDNO IME /

Sastav Dinama za Maccabi nije se svidio svima: 'Kome smeta ovaj igrač?'

Sastav Dinama za Maccabi nije se svidio svima: 'Kome smeta ovaj igrač?'
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Navijači na društvenim mrežama uglavnom šalju poruke podrške, ali dva imena ipak se zazivaju u prvom postavi

2.10.2025.
20:09
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo igra utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik mu je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli u Srbiji.

Tekstualni prijenos utakmice Maccabi - Dinamo pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

Dinamo će igrati u sljedećem sastavu: Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Goda - Zajc, Mišić - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Beljo

Navijači na društvenim mrežama uglavnom šalju poruke podrške, ali dva imena ipak se zazivaju u prvom postavi. Posebice Niko Galešić kojeg su mnogi očekivali u prvoj postavi jer Dominguez je ozlijeđen. Mario Kovačević ipak se odlučio za Theophilea. Drugi igrač kojeg se zaziva je Monsef Bakrar koji je u odličnoj formi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

 

 

"Bakrar i Mudražija peku roštilj..."

"Sve super, samo što ne kužim zašto Galešić, igrač koji je komotno bio top 3 stoper u ligi zadnje sezone ne igra?"

"Zašto je Theophile od 35 godina ispred Galešića koji je plaćen 3 mil+ smo se odrekli 50% od Jankovića sto je još 3 mil"

"Kome smeta Galešić u klubu ????"

Neki su od komentara na mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve spremno u Bačkoj Topoli, Pogledajte spektakularnu TSC Arenu koja prkosi UEFA-inim pravilima

DinamoEuropska LigaMaccabi Tel Aviv
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAZIVA SE JEDNO IME /
Sastav Dinama za Maccabi nije se svidio svima: 'Kome smeta ovaj igrač?'