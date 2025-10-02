Sastav Dinama za Maccabi nije se svidio svima: 'Kome smeta ovaj igrač?'
Navijači na društvenim mrežama uglavnom šalju poruke podrške, ali dva imena ipak se zazivaju u prvom postavi
Dinamo igra utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik mu je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli u Srbiji.
Dinamo će igrati u sljedećem sastavu: Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Goda - Zajc, Mišić - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Beljo
Navijači na društvenim mrežama uglavnom šalju poruke podrške, ali dva imena ipak se zazivaju u prvom postavi. Posebice Niko Galešić kojeg su mnogi očekivali u prvoj postavi jer Dominguez je ozlijeđen. Mario Kovačević ipak se odlučio za Theophilea. Drugi igrač kojeg se zaziva je Monsef Bakrar koji je u odličnoj formi.
"Bakrar i Mudražija peku roštilj..."
"Sve super, samo što ne kužim zašto Galešić, igrač koji je komotno bio top 3 stoper u ligi zadnje sezone ne igra?"
"Zašto je Theophile od 35 godina ispred Galešića koji je plaćen 3 mil+ smo se odrekli 50% od Jankovića sto je još 3 mil"
"Kome smeta Galešić u klubu ????"
Neki su od komentara na mrežama.
