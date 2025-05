Đalović nije krio oduševljenje nakon osvajanja Kupa: 'Ovo je uspjeh cijelog grada'

Ovo je ogroman uspjeh našeg kluba, a moji igrači su opet pokazali da su fenomenalni, kroz smijeh i s puno zadovoljstva je govorio trener nogometaša Rijeke Radomir Đalović nakon osvojenog Kupa.

Na kraju prošlog tjedna je Rijeka osvojila prvenstvo Hrvatske, a ovog četvrtka je kompletirala dvostruku krunu osvajanjem Kupa. U finalu je Rijeka s ukupnih 2-1 pobijedila Slaven Belupo čime je došla do sedmog trofeja Kupa u svojoj povijesti. Na Rujevici je slavila 1-0 golom Djouahre u 60. minuti.

„Svaka čast Slaven Belupu, bio je izuzetan suparnik. No, mi smo zaslužili ovo slavlje u Kupu. Pobijedili smo Hajduk na Poljudu, sada smo bili bolji od Slaven Belupa. Imali smo i malo sreće na kraju kada nas je spasila vratnica. Ali, uz ovakve igrače i ovu publiku nije moglo drugačije završiti. Idemo opet na Korzo, idemo slaviti. Ovo je uspjeh cijelog grada i čestitam baš svakoj osobi u klubu. Prodali smo brojne igrače, ali nismo se predali. To je taj duh ovog kluba i grada. I ponovno su se moji igrači pokazali kao briljantni“, rekao je Đalović i najavio ljeto i iduću sezonu.

'Moramo na pravi način predstavljati Hrvatsku'

„Trebat će nam vremena da shvatimo sve jer nismo još uvijek svjesni ovog velikog uspjeha. Dolazi nam Liga prvaka i moramo na pravi način predstavljati hrvatski nogomet. Neće biti lako. Neki igrači nam sigurno odlaze, ali moramo pojačati momčad. Moramo na pravi način odigrati te europske ispite“, dodao je trener nogometaša Rijeke.

„Znali smo da je tanka granica između pobjednika i gubitnika prije ove zadnje dvije utakmice. Ali, pokazali smo se još jednom kao prava momčad. Znamo koliko je teško osvojiti i jedan trofej, a mi smo u istoj sezoni osvojili dva. Nemam riječi i idemo slaviti“, u dahu je rekao obrambeni igrač Rijeke Stjepan Radeljić.

'Slaven će jednom osvojiti trofej'

„Dali smo sve od sebe i ponosan sam na momčad bez obzira na ovaj poraz. Rijeka je kvalitetnija, to nije sporno, a gostovanje na Rujevici je dokazano najteža utakmica ove sezone. Ali, bilo je to izjednačeno finale u oba susreta. Nismo puno toga dozvolili Rijeci osim tog europogotka koji je odlučio finale. Šteta što mi nismo zabili u nadoknadi, nego je lopta pogodila vratnicu. Mislim da smo zaslužili taj gol i možda bi najpravednije bilo da su u svemu odlučivali jedanaesterci. Nažalost, nije se to dogodilo, ali ponosan sam jer smo i probudili grad. Igrali smo stvarno dobar nogomet i uvjeren sam da će jednom i Slaven osvojiti trofej“, rekao je Mario Kovačević, trener kluba iz Koprivnice, koji po svim najavama karijeru nastavlja u Dinamu.

„Vrlo vjerojatno je ovo bila moja posljednja utakmica na klupi Slaven Belupa. Ali, nije još ništa potpisano i ne mogu ništa drugo reći“, zaključio je Kovačević.

