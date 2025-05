Pobjedu Rijeke u Kupu slave Dinamo i Varaždin, a evo i zašto

HNK Rijeka osvojila je hrvatski Kup, a to znači da Slaven Belupo neće igrati europska natjecanja. Ova pobjeda Rijeke pomogla je Dinamu i Varaždinu.

Naime, za Dinamo, Rijekino osvajanje Kupa znači da će ući izravno u ligašku fazu Europske lige. To mjesto bilo je namijenjeno pobjedniku Konferencijske lige, a kako je Chelsea već u Ligi prvaka, to mjesto pripada ekipi s najvećim koeficijentom što bi bili Šahtar ili Dinamo, a sve je ovisilo o Rijeci i Slavenu, a kako je Rijeka osvojila Kup, Dinamo će u Europsku ligu, a Šahtar u Konferencijsku ligu.

⏱️ Today we'll find out who will fill the empty slot in 🟠 UEL league stage reserved for the 🟢 UECL winner 🏆.



The slot is empty because Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 qualified for 🔵 UCL via domestic league, so the highest ranked team in 🟠 UEL qualifiers will take it instead.



🏆 Croatian Cup… pic.twitter.com/qraRgrGvtE