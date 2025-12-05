FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA PROMOCIJA /

Kustić: 'Ovo je nešto posebno koliko su se puta Hrvatska i naši navijači pojavljivali u videu'

Kustić: 'Ovo je nešto posebno koliko su se puta Hrvatska i naši navijači pojavljivali u videu'
×
Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

'Što se tiče samoga ždrijeba i naše skupine, moglo je biti bolje, ali i gore'

5.12.2025.
22:13
Hina
Roberto Schmidt/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Velika je stvar što smo ovdje. Ovo je bilo nešto posebno, kazao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon ždrijeba skupina SP-a 2026. u Washingtonu.

"Velika je stvar što smo ovdje. Ovo je bilo nešto posebno. Vidjeli ste koliko su se puta Hrvatska i naši navijači pojavljivali u videu," kazao je Kustić.

"Ovo je velika promocija Hrvatske. Presretni smo i zadovoljni. Što se tiče samoga ždrijeba i naše skupine, moglo je biti bolje, ali i gore. Možemo biti zadovoljni. O Engleskoj sve znamo, što se tiče Paname i Gane, siguran sam da će izbornik Dalić sa svojim suradnicima napraviti kvalitetnu analizu. Mi kao savez trebamo omogućiti našim igračima što bolje uvjete, a naši ljudi iz Saveza odmah će krenuti i prionuti poslu," poručio je Kustić.

Hrvatska će igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.

Marijan KustićHnsSvjetsko Prvenstvo 2026.ždrijeb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA PROMOCIJA /
Kustić: 'Ovo je nešto posebno koliko su se puta Hrvatska i naši navijači pojavljivali u videu'