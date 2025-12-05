Kustić: 'Ovo je nešto posebno koliko su se puta Hrvatska i naši navijači pojavljivali u videu'

Velika je stvar što smo ovdje. Ovo je bilo nešto posebno, kazao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon ždrijeba skupina SP-a 2026. u Washingtonu.

"Velika je stvar što smo ovdje. Ovo je bilo nešto posebno. Vidjeli ste koliko su se puta Hrvatska i naši navijači pojavljivali u videu," kazao je Kustić.

"Ovo je velika promocija Hrvatske. Presretni smo i zadovoljni. Što se tiče samoga ždrijeba i naše skupine, moglo je biti bolje, ali i gore. Možemo biti zadovoljni. O Engleskoj sve znamo, što se tiče Paname i Gane, siguran sam da će izbornik Dalić sa svojim suradnicima napraviti kvalitetnu analizu. Mi kao savez trebamo omogućiti našim igračima što bolje uvjete, a naši ljudi iz Saveza odmah će krenuti i prionuti poslu," poručio je Kustić.

Hrvatska će igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.