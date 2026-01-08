FREEMAIL
'JOŠKO, ŠTO SI TO RADIO?' /

Preslatki mali junaci poslali poruku Gvardiolu i nasmijali Hrvatsku: 'Jesi ti plakao?'

Preslatki mali junaci poslali poruku Gvardiolu i nasmijali Hrvatsku: 'Jesi ti plakao?'
Foto: Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia

Djeca iz 'Projekta Sreća' poslali poruku podrške Jošku Gvardiolu

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
8.1.2026.
19:32
Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia
Ruku ruku mije, ljubav ne poznaje granice, a to najbolje dočarava nastavak jedne lijepe priče. Nedavno prije Božića Joško Gvardiol pokazao je kako veliko srce ima. Čestitao je Božić humanitarnoj organizaciji "Projekt Sreća" koja se time pohvalila na Facebooku. Klinci prepuni ljubavi bili su presretni zbog poteza jednog od najboljih hrvatskih rukometaša, a sad kad se Joško Gvardiol ozljedio, djeca su odlučila jednakom mjerom uzvratiti svom idolu. Putem društvenih mreža mali naši junaci poslali su poruku Jošku Gvardiolu i zaželjeli mu brz oporavak. No, to su napravili na presmiješan i presladak način...

Sve o Jošku Gvardiolu čitajte na portalu Net.hr. 

"Joško, što si to radio? Ja uvijek dobijem lizalicu kod doktora kad ne plačem. Jesi ti plakao? Pusa od 'Projekta Sreća'? - kazala su tri preslatka mala leptirića.

