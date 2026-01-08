Preslatki mali junaci poslali poruku Gvardiolu i nasmijali Hrvatsku: 'Jesi ti plakao?'

Ruku ruku mije, ljubav ne poznaje granice, a to najbolje dočarava nastavak jedne lijepe priče. Nedavno prije Božića Joško Gvardiol pokazao je kako veliko srce ima. Čestitao je Božić humanitarnoj organizaciji "Projekt Sreća" koja se time pohvalila na Facebooku. Klinci prepuni ljubavi bili su presretni zbog poteza jednog od najboljih hrvatskih rukometaša, a sad kad se Joško Gvardiol ozljedio, djeca su odlučila jednakom mjerom uzvratiti svom idolu. Putem društvenih mreža mali naši junaci poslali su poruku Jošku Gvardiolu i zaželjeli mu brz oporavak. No, to su napravili na presmiješan i presladak način...

"Joško, što si to radio? Ja uvijek dobijem lizalicu kod doktora kad ne plačem. Jesi ti plakao? Pusa od 'Projekta Sreća'? - kazala su tri preslatka mala leptirića.

Projekt Sreća udruga je koja se bavi raznovrsnim problemima djece. Udruga je osnovana u cilju unaprijeđenja života djece, mladih, obitelji i osoba pod socijalnim rizikom i zagovaranja njihovih prava i interesa.

"Pomažemo djeci cijele Hrvatske. Naša misija je pomoći djeci u širokoj lepezi problema, najčešće zdravlja. Živimo emocije od suza do sreće" stoji u opisu udruge na Facebooku.

Joško Gvardiol, jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša, suočava se s ozbiljnom ozljedom koja bi mogla imati značajan utjecaj na njegovu sezonu i sudjelovanje u nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Prema informacijama iz kluba i reprezentacije, Gvardiol je pretrpio ozljedu koja je izazvala zabrinutost među trenerima i navijačima jer je oporavak od nje dugotrajan i spor i do samog oporavka i povratka na teren ima više faza. Od operacije, rehabilitacije pa do početka treninga i pojačavanja intenziteta.

Prema prvim procjenama, očekuje se da bi Gvardiol mogao biti izvan terena čak do pet mjeseci. To izaziva dodatnu zabrinutost jer se bliži početak Svjetskog prvenstva, na kojem bi hrvatski stoper trebao imati ključnu ulogu u obrani reprezentacije.

S obzirom na Gvardiolovu važnost u reprezentaciji i činjenicu da je nedavno pokazao izvrsnu formu, trenuci iščekivanja postali su neizvjesni. Trener Zlatko Dalić i medicinski tim Hrvatske pratili su njegov oporavak i nadali se da će se uspjeti oporaviti na vrijeme za SP. Gvardiol se još uvijek nada da će biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu, ali sve ovisi o tijeku oporavka i reakciji na rehabilitaciju.

Ako se ozljeda pokaže težom nego što se trenutno predviđa, postoji mogućnost da Gvardiol ne bude spreman za nadolazeće izazove, što bi bila velika šteta za hrvatsku reprezentaciju koja se oslanja na njegovu snagu i brzinu u obrani. Navijači i stručnjaci čekaju daljnje izvještaje o njegovom oporavku, a jasno je da će njegova prisutnost na Svjetskom prvenstvu ovisiti o tome koliko brzo će se moći vratiti na teren i ponovno postići željenu formu.

