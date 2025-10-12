Navijači i nisu baš zadovoljni poluvremenom protiv Gibraltara, samo jedan igrač je zadovoljio

Hrvatska reprezentacija u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U prvom poluvremenu Hrvatska je neumorno napadala, ali zabila samo jedan gol. Bio je to prvijenac Tonija Fruka u dresu Vatrenih.

Komentari na društvenim mrežama najviše hvale Marca Pašalića koji je briljirao na desnom krilu, ali s ostatkom ekipe nisu baš zadovoljni.

"Ovaj Ivanović nije za gostujuću reprezentaciju a ne nasu,Baturina katastrofa vrati se u Como"

"Pašalić igrač utakmice, koliko dečko vuče tempo i napada, sve na mjestu i profesionalno"

"Marco Pašalić jedini koji igra, ostatak momčadi palac dolje"

"Ja sam se držao po strani do sada i odbijao komentirati loše ali ovak je stvarno odvratno s kime se mi mučimo a kakva smo sila zapravo... ne znam u čemu je problem, ali zaista iz svake utakmice kao da trener ne zna gdje će s kim a kad nam Modrić ode slijedi za nas 7 gladnih godina...."

"Jos jedan dokaz koliko je Baturina ograničen kao igrač. Igrač manje na terenu, a ova utakmica je još jedan pokazatelj Linoladi kako mora Marco Pašalić igrat svaku od sada na desnoj strani nas najbolji igrač trenutno, Ivanoviću, može to bolje! Idemo taj Gibraltar napunit u 2. Poluvremenu GAZI IH", neki su od komentara.

