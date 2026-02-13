Stigao raspored Lige nacija: Evo kada Hrvatska igra svoje utakmice u skupini smrti

Hrvatska nogometna reprezentacija je u četvrtak doznala da će u elitnoj Ligi A Lige nacija igrati u skupini 3 protiv Španjolske, Engleske i Češke, a dan kasnije, u petak, objavljen je i raspored utakmica.

Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenoga ove godine, s tim da su utakmice prvog kola na rasporedu od 24. do 26. rujna. Četvrtfinalni susreti igraju se od 25. do 30. ožujka 2027., a finalni turnir od 9. do 13. lipnja 2027. godine.

Hrvatska će natjecanje otvoriti s dva gostovanja, prvo u Češkoj 26. rujna, pa u Španjolskoj tri dana kasnije.

Nakon toga slijede utakmice na domaćem ternu s Englezima (3. listopada) i Španjolcima (6. listopada). U studenome Vatreni prvo gostuju u Engleskoj (12. studenoga) pa na svom terenu dočekuju Češku (15. studenoga).

Raspored utakmica Hrvatske u skupini 3:

26. rujna (20.45): Češka - Hrvatska

29. rujna (20:45): Španjolska - Hrvatska

3. listopada (18:00): Hrvatska - Engleska

6. listopada (20:45): Hrvatska - Španjolska

12. studenoga (20:45): Engleska - Hrvatska

15. studenoga (20:45): Hrvatska - Češka

Prošle sezone Hrvatska je u Ligi nacija dogurala do četvrtfinala gdje je poražena od Francuske u dvije utakmice. Najveći uspjeh Hrvatske je finalna utakmica u lipnju 2023. godine i poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca.

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale. Trećeplasirane reprezentacije igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a zadnje momčadi s ljestvice ispadaju u Ligu B.

