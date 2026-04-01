Rasistička skandiranja španjolskih navijača privukla pažnju policije

Španjolska policija u srijedu je pokrenula istragu o islamofobnim i ksenofobnim skandiranjima tijekom prijateljske utakmice protiv Egipta u utorak, koja je također izazvala kritike igrača, nogometnih dužnosnika i španjolske vlade.

Na stadionu RCDE u blizini Barcelone, domaćem terenu kluba Espanyol iz La Lige, španjolski navijači skandirali su "Tko ne skače, musliman je" tijekom pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo koja je završila neriješeno bez golova.

Lamine Yamal, španjolski krilni igrač i sam musliman, rekao je u objavi na Instagramu da iako razumije da nisu svi navijači takvi, skandiranje je nepoštovanje i nepodnošljivo.

"Korištenje religije kao šale na stadionu čini vas da izgledate neukim i rasistički. Nogomet je za uživanje i navijanje, a ne za nepoštovanje ljudi zbog toga tko su ili u što vjeruju", napisao je.

Španjolski ministar pravosuđa Felix Bolanos osudio je skandiranja na društvenoj platformi X, ponavljajući stav ljevičarske vlade protiv uspona krajnje desnice, koju povezuje s rastućim rasizmom i ksenofobijom.

„Rasističke uvrede i skandiranja srame nas kao društvo. Krajnja desnica neće ostaviti nijedan prostor bez svoje mržnje, a oni koji danas šute su suučesnici“, napisao je.

Egipatski nogometni savez osudio je ono što je nazvao potpuno neprihvatljivim „odvratnim činom rasizma“.

Incident je istaknuo zabrinutost zbog rasizma u španjolskom nogometu, ponavljajućeg problema koji se posebno odnosi na brazilskog napadača Real Madrida Viníciusa Jr., koji je meta u poznatim slučajevima.

Na stadionu su na ekranima prikazane poruke, podsjećajući navijače da je sudjelovanje u djelima rasizma i ksenofobije zločin, no skandiranja su se nastavila.

Katalonska regionalna policija, Mossos d'Esquadra, u srijedu je izjavila da je pokrenula istragu o incidentu, bez daljnjih detalja.

Izbornik Španjolske reprezentacije Luis de la Fuente rekao je novinarima da je rasističko ponašanje navijača nepodnošljivo.

"Oni nisu reprezentativni za nogomet. Iskorištavaju nogomet, kao što to čine i u drugim područjima života. Moramo izolirati te ljude od društva", rekao je.

Španjolski nogometni savez u poruci na društvenim mrežama rekao je da se "protivi rasizmu u nogometu i osuđuje svaki čin nasilja unutar stadiona".

