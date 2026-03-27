Nogomet /

Sjajne vijesti za Dalića: Brazilu za okršaj protiv Hrvatske otpao najbolji igrač

Sjajne vijesti za Dalića: Brazilu za okršaj protiv Hrvatske otpao najbolji igrač
Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

Najave su da bi prisilno trebao napustiti krug reprezentacije Brazila

27.3.2026.
18:08
Hina
Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia
Po informacijama iz brazilske nogometne reprezentacije prilično je izvjesno da u skorašnjem prijateljskom ogledu između Hrvatske i Brazila neće zaigrati nogometaš Barcelone Raphinha.

U četvrtak se na prijateljskoj utakmici u Bostonu, u kojoj je Francuska svladala Brazil 2-1, ozlijedio 29-godišnji Raphinha zbog čega je igru napustio na startu drugog poluvremena. Zvijezda Barcelone je ozlijedila preponu desne noge.

Najave su da bi Raphinha prisilno trebao napustiti krug reprezentacije te krenuti put Barcelone gdje će nastaviti s oporavkom.

Raphinha je već sezonama jedan od najboljih igrača Barcelone, a u karijeri je odigrao 36 utakmica za Brazil te je postigao 11 pogodaka.

Uoči dvoboja Hrvatske i Brazila svaka od tih reprezentacija je odigrala jedan prijateljski susret na američkoj turneji. Brazil je poražen od Francuske 1-2, u utakmici gdje su francuski strijelci bili Mbappe i Ekitike, dok je za Brazil gol zabio Bremer, a Hrvatska je u Orlandu svladala Kolumbiju 2-1 golovima Vuškovića i Matanovića.

Hrvatska i Brazil igraju u Orlandu, u noći s utorka na srijedu, s početkom u 2 sata po srednjeeuropskom vremenu.

RaphinhaBrazilska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
