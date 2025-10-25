Veliki udarac za Barcelonu uoči El Clasica: Velika Flickova uzdanica nije spremna i nije jedini

Nedjelja 16 sati i 15 minuta donosi jedan od najvećih derbija svjetskog nogometa, El Clasico između Real Madrida i Barcelone. Katalonski klub nije dočekao dobre vijesti pred veliku utakmice.

Naime, jedan od ključnih igrača, Brazilac Raphinha nije spreman zbog ozljede kvadricepsa i propustit će derbi. Potvrdio je to Marcus Sorg koji će voditi Barcelonu zbog suspenzije Hansija Flicka. Brazilsko krilo ozljedu vuče od kraja rujna i utakmice s Oviedom, a iako su postojale najave da će biti spreman za Madrid, ipak nije.

Od ranije nedostaju dva glavna vratara Ter Stegen i Joan Garcia, te Dani Olmo, Gavi i Lewandowski, dok je Koundé pod upitnikom no izglednije je da će nastupiti nego izostati. Barcelona tako muku muči s ozljedama i u teškoj situaciji putuje u Madrid.

Real dočekuje Barcelonu na prvom mjestu La lige s 24 boda. Katalonci imaju dva boda manje i očekuje nas vrlo zanimljiv susret u kojem bi mogle odlučiti nijanse, takve najave stižu iz oba tabora.

