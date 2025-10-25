Igrači Chelseaja doživjeli strah na treningu uoči utakmice, reagirali vatrogasci

Chelsea u subotu u 16 sati dočekuje Sunderland na svom terenu, a dan prije utakmice igrači su doživjeli neugodnost na treningu u svom centru u Cobhamu, prenosi Sun.

Naime, Zvijezde Chelseaja morale su biti evakuirane zbog straha od curenja klora na trening terenu. Prva momčad i osoblje Bluesa napustili su glavnu zgradu svog sjedišta u Cobhamu kada se u dijelu kompleksa s bazenom oglasio alarm. Pripadnici vatrogasne i spasilačke službe izašli su na mjesto događaja u petak poslijepodne kako bi obavili uviđaj.

Nakon što je vatrogasno osoblje potvrdilo da se radilo o lažnoj uzbuni, igračima i osoblju dopušteno je da se vrate u zgradu kako bi pokupili svoje stvari.

„Vatrogasne službe reagirale su na automatski aktivirani alarm u trening centru Chelsea FC-a u Cobhamu. Kao mjera opreza, svo osoblje je sigurno evakuirano. Hitne službe potvrdile su lažni alarm, a osoblje i igrači su se mogli vratiti u zgradu", stoji u priopćenju londonskog kluba.

