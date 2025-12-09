FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI SKANDAL /

Racije u Argentinskom nogometnom savezu i najpoznatijim klubovima zbog sumnje na pranje novca

Racije u Argentinskom nogometnom savezu i najpoznatijim klubovima zbog sumnje na pranje novca
×
Foto: Cesar Heredia/alamy/profimedia

Nijedna od strana uključenih u ovaj skandal još se nije očitovala o navodima u argentinskim medijima

9.12.2025.
18:27
Hina
Cesar Heredia/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Savezni sudac naredio je racije u Argentinskom nogometnom savezu (AFA) i skupini nogometnih klubova u sklopu istrage o mogućem pranju novca, prenose lokalni mediji.

Savezna policija ušla je u utorak ujutro u sjedište AFA-e u Buenos Airesu.

Racije su posljedica navoda o pranju novca povezanih s financijskom tvrtkom Sur Finanzas, izvijestio je dnevnik La Nacion. Sudac je naredio racije u više od deset nogometnih klubova, uključujući vrhunske klubove poput Racinga, San Lorenza i Independientea.

La Nacion je objavio da je istraga proizašla iz kaznene prijave koja se usredotočila na transfere novca između nogometnih klubova i platforme za platne usluge Sur Finanzasa.

Nijedna od strana uključenih u ovaj skandal još se nije očitovala o navodima u argentinskim medijima.

Racije bi mogle povećati napetosti između predsjednika AFA-e Claudija "Chiquija" Tapije i predsjednika Javiera Mileija.

Milei se zalagao da se argentinski nogometni klubovi, koji su dugo funkcionirali kao neprofitne organizacije kojima upravljaju njihovi članovi, transformiraju u tvrtke koje bi bile u privatnom vlasništvu. AFA se protivi pravnim naporima argentinskog predsjednika da se klubovima koji rade s profitom omogući pridruživanje udruzi.

Standings provided by Sofascore
Argentinski Nogometni SavezRacijePranje Novca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI SKANDAL /
Racije u Argentinskom nogometnom savezu i najpoznatijim klubovima zbog sumnje na pranje novca