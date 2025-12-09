Racije u Argentinskom nogometnom savezu i najpoznatijim klubovima zbog sumnje na pranje novca

Savezni sudac naredio je racije u Argentinskom nogometnom savezu (AFA) i skupini nogometnih klubova u sklopu istrage o mogućem pranju novca, prenose lokalni mediji.

Savezna policija ušla je u utorak ujutro u sjedište AFA-e u Buenos Airesu.

Racije su posljedica navoda o pranju novca povezanih s financijskom tvrtkom Sur Finanzas, izvijestio je dnevnik La Nacion. Sudac je naredio racije u više od deset nogometnih klubova, uključujući vrhunske klubove poput Racinga, San Lorenza i Independientea.

La Nacion je objavio da je istraga proizašla iz kaznene prijave koja se usredotočila na transfere novca između nogometnih klubova i platforme za platne usluge Sur Finanzasa.

Nijedna od strana uključenih u ovaj skandal još se nije očitovala o navodima u argentinskim medijima.

Racije bi mogle povećati napetosti između predsjednika AFA-e Claudija "Chiquija" Tapije i predsjednika Javiera Mileija.

Milei se zalagao da se argentinski nogometni klubovi, koji su dugo funkcionirali kao neprofitne organizacije kojima upravljaju njihovi članovi, transformiraju u tvrtke koje bi bile u privatnom vlasništvu. AFA se protivi pravnim naporima argentinskog predsjednika da se klubovima koji rade s profitom omogući pridruživanje udruzi.