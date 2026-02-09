Pronađen nasljednik Ivana Perišića? Potraga je završena

Ivan Perišić (37) i dalje je ključna figura PSV-a, no s ugovorom koji istječe na ljeto i nedavnim interesom Intera, u Eindhovenu se pripremaju za život nakon Vatrenog. Nizozemski mediji javljaju da je potraga završena, a nasljednik pronađen u redovima Groningena. Riječ je o Jorgu Schreudersu, polivalentnom 21-godišnjaku koji je zaludio tamošnje analitičare.

Tko je Jorg Schreuders?

Jorg Schreuders, rođen u Singapuru, produkt je Groningenove akademije i član nizozemske U21 reprezentacije. Ove se sezone profilirao kao jedan od najopasnijih krilnih napadača lige, iako je debitirao kao bek. Njegova najveća kvaliteta je polivalentnost; primarno igra kao desno krilo, no s lakoćom preuzima i ulogu ofenzivnog veznog. Upravo ta svestranost i nevjerojatna radna etika prve su ga preporučile skautima PSV-a.

Zašto je idealan za PSV?

Prema podacima SciSportsa, Schreuders je "klasično krilo" koje ulazi u sredinu, a najjače strane su mu visoki pritisak i preciznost dodavanja. To se savršeno uklapa u filozofiju trenera Petera Bosza, koji od krila traži neumorno sudjelovanje u obrani. SciSports metrika svrstava ga u sam vrh Eredivisie po broju uspješnih obrambenih akcija u napadačkoj trećini. Iako nije direktna kopija Perišića, dijele ključne atribute: taktičku disciplinu i igru u oba smjera. Uz procijenjenu vrijednost od oko dva milijuna eura, predstavlja i financijski vrlo prihvatljivu investiciju.

Sudbinski susret i ljetni transfer

Zanimljivo, PSV i Groningen snage su odmjerili upravo proteklog vikenda, a mediji su taj dvoboj (pobjeda PSV-a 2:1) iskoristili za izravnu usporedbu "sadašnjosti i budućnosti", budući da su oba igrača bila na terenu. Tehnički direktor PSV-a Earnie Stewart potvrdio je kako je Perišić ostao u klubu nakon što Interova ponuda u siječnju nije stigla na vrijeme, no jasno je da je rastanak na ljeto gotovo siguran.

POGLEDAJTE VIDEO: Meloni oštro o žestokim prosvjedima protiv Olimpijskih igara: 'Oni su protivnici Talijana'