Projektil s tribine pogodio bivšu zvijezdu Reala u shizofrenom derbiju! Ovo kao da je rat

Nogometaši Fenerbahčea pobijedili su Bešiktaš u žestokom derbiju 11. kola turske Superlige nakon ludog i dramatičnog preokreta. Na kraju je utakmica završila 3-2 za Fener. Turski mediji javljaju kako je derbi bio kaotičan. Fanatik tako piše kako je Fenerbahče u gostima pobijedio Bešiktaš nakon što su gubili 2-0. İsmail Yüksek, bivši igrač Reala i nekadašnji Modrićev suigrač Marco Asensio i Jhon Duran postigli su golove za Fenerbahče, dok su El-Bilal Toure i Emirhan Topçu zabili za Bešiktaš. Bešiktašov Orkun Kökçü i menadžer Sergen Yalçın dobili su crvene kartone...

'Postoji samo jedan vladar Bospora, a to je Fenerbahče'

Jhon Duran je zabio u 83. minuti i tako zaključio dramatičnu pobjedu Fenerbahčea nad Bešiktašem u nedjelju.

"Odlučujući gol kolumbijskog napadača dovršio je izvanredan preokret za gostujuću momčad, koja je zaostajala 2-0 prije nego što je Bešiktaš u 26. minuti isključio veznog igrača Orkuna Kokcua", navodi Turyke Today.

Huryett ističe kako je nakon utakmice Fenerbahče bocnuo Bešiktaš putem društvenih mreža napisavši:

"Dijeleći video broda koji plovi Bosporom s natpisom Fenerbahče, klub je izjavio: 'Ovo je nepobitna činjenica. Postoji samo jedan vladar Bospora, a to je Fenerbahče".

Duran zabio pobjednički gol nakon poraza domaćina

Što se tiče nogometnog dijela Duran, koji je ušao kao zamjena u 66. minuti, preokrenuo je utakmicu sedam minuta prije kraja regularnog dijela utakmice. Njegov gol donio je Fenerbahčeu sva tri boda u 11. tjednu sezone Trendyol Superlige, pomaknuvši klub na 22 boda s omjerom 6-4-0. Besiktas je pao na 17 bodova s ​​omjerom 5-2-3.

Statistika utakmice odražavala je dominaciju Fenerbahčea nakon što je Bešiktaš izgubio s jednim igračem manje, a gosti su uputili 23 pokušaja šuta na devetku Bešiktaša i kontrolirali 68,5% posjeda lopte", javlja Turyke Today.

Bešiktas je izgledao kao da preuzima kontrolu nakon što je El Bilal Toure otvorio rezultat u petoj minuti, a Emir Han Topcu udvostručio prednost u 22. minuti. No, utakmica se dramatično promijenila četiri minute kasnije kada je Kokcu prvi put dobio žuti karton zbog prekršaja nad Edsonom Álvarezom.

Sudac Ali Yilmaz pregledao je prekršaj na VAR-u i povećao kaznu na izravni crveni karton, ostavljajući Bešiktas da igra više od sat vremena s 10 igrača.

Odluka je razbjesnila trenera Bešiktasa Sergena Yalcina, koji je također isključen nakon žestokih prosvjeda prema Yilmazu. Sudac je otišao u tehnički prostor kako bi Yalcinu dao crveni karton.

Fenerbahče u drugom poluvremenu povećava vodstvo

Fenerbahče je smanjio rezultat golom Ismaila Yukseka u 32. minuti, a zatim izjednačio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Marco Asensio zabio u 48. minuti.

Incident

Španjolskog veznjaka Marca Asensija je u 30. minuti pogodio predmet bačen s tribina. Do incidenta je došlo kada se bivša zvijezda Real Madrida i PSG-a spremala izvesti udarac iz kuta. U tom trenutku Asensija je pogodio predmet bačen s tribina, nakon čega je paо na travnjak držeći se za glavu. Uslijedila je kraća stanka, dok su suci i redarska služba pokušavali smiriti situaciju, a liječnici su pružali pomoć španjolskom ofenzivcu.

Srećom, Asensio nije teže ozlijeđen te je nakon nekoliko minuta mogao nastaviti igru. U simboličnom obratu, osvetio se domaćima na najbolji način, pogotkom neposredno prije poluvremena, kojim je izjednačio rezultat na 2-2.

Incident je izazvao oštre reakcije i osudu u turskoj javnosti, a nogometni savez najavio je službenu istragu i disciplinske mjere protiv Bešiktaşa zbog nedopuštenog ponašanja navijača.

Video situacije pogledajte - OVDJE.

Fenerbahče je na poluvremenu napravio taktičke prilagodbe, uvodeći Taliscu. Gosti su napravili dodatne zamjene tijekom drugog poluvremena, Oguz Aydin je ušao u 72. minuti, a Duran i Sebastian Szymanski u 66. odnosno 80. minuti.

Fenerbahče je u prvom poluvremenu podnio dvije neuspješne žalbe na jedanaesterac, obje protiv napadača Kerema Akturkoglua. Prva se dogodila u 13. minuti kada je Akturkoglu pao nakon kontakta s Gabrielom Paulistom u kaznenom prostoru. VAR sudac Sarper Baris Saka nije predložio reviziju.

Drugi zahtjev za jedanaesterac dogodio se u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena nakon što je Akturkoglu pao nakon što ga je Salih Ucan izveo na startu. Yılmaz je isprva izgledao kao da signalizira prema jedanaestercu prije nego što je dao znak za nastavak igre.

Utakmica je završila s više žutih kartona, uključujući žute kartone za Durana, Akturkoglua, Álvareza i Nelsona Semeda iz Fenerbahčea te Topcua iz Besiktasa. Bešiktas je u igru ​​uveo Tammyja Abrahama u 86. minuti i Milota Rashicu u 58. minuti dok su bezuspješno pokušavali zaštititi svoje vodstvo.

