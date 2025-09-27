Navijač Galatasarayja pobjegao od Erdoganove politike u Hrvatsku: 'U Turskoj su afričke plaće'

Potpisnik ovog teksta čekao je svoj red za preuzimanje akreditacije za utakmicu 1.kola Europa lige na Maksimiru između Dinama i Fenerbahčea (3-1).

Ma, u Hrvatskoj je običnom, 'malom' čovjeku bolje, puno bolje nego u Turskoj. Ovo malom, uvjetno rečeno, jer 'mali' je čovjek veliki. Turska je veća zemlja od Hrvatske, Istanbul je veći grad od Zagreba, puno je više prilika nego ovdje, ali kakvih? Po pitanju platežne moći je bolje bilo u Turskoj prije nekih 5 godina, ali sad su poslovi u Turskoj europski, a plaće kao one u Africi. To je zato što imamo lošeg predsjednika Erdogana kojeg nitko u Turskoj ne voli zbog ekonomije. Yilmaz Sarboga za portal Net.hr.

U jednom je trenutku čuo strani glas kako pokušava kupiti ulaznicu za utakmicu na popularnoj "karatani". Upalio mu se alarm na najjače...

"Molim vas, bi li mogli kupiti dvije ulaznice? Nisam navijač Fenerbahčea, nego Galatasarayja. Molim vas?!

Nakon jedno deset minuta, mladić i djevojka nasmiješeni su krenuli podno zapadne tribine. Imali su šal Dinama, toliko željeni papirić i znatiželjno gledali oko sebe. Bili su dobro raspoloženi. U tom trenutku, vaš novinar razgovarao je s Nazmi Doganom, 55-godišnjim simpatizerom Fenerbahčea koji je iz Istabula došao u Zagreb pratiti svoj Fener. Osim što smo mu objasnili da mu nije pametno ići navijati za Fenerbahče, gledati svoj klub, bilo što od toga, i to na sjevernu tribinu među Bad Blue Boyse, dotaknuli smo se i ostalih nogometnih tema. Čitav intervju s Nazmi Doganom čitajte - OVDJE.

Zašto bi podržavao, navijao za nekog tko mrzi moj klub Galatasaray?! Kad Galatasaray igra protiv nekog u Europi, navijači Fenera navijaju za taj europski klub. Mi smo neprijatelji. Teško mi vam je uopće opisati emociju i strast koja u Turskoj vlada oko nogometa i kakva je situacija kad igraju Fener i Galata. To je blizu 'ratnog' stanja. Mada, emocija i strast navijača u Hrvatskoj su jednaki kao u Turskoj. Znam za Bad Blue Boyse, tko za Boyse ne zna. Slavni su u Europi. Yilmaz Sarboga za portal Net.hr.

Periferno smo pratili i kretanje mladog para, da nam ne "pobjegne". Kad smo završili razgovor s Doganom, uputili smo se prema njima. Razgovor je mogao početi...

Yilmaz Sarboga dolazi iz Mardina. Mardin je grad i sjedište okruga Artuklu provincije Mardin u Turskoj. Poznat je po artuqidskoj arhitekturi svog starog grada i po svom strateškom položaju na stjenovitom brežuljku u blizini rijeke Tigris.

Simpatizer ste Galatasarayja, a idete na utakmicu Dinama i Fenerbahčea. Ne vidim neku poveznicu iskreno, osim da se radi o turskim klubovima.

"Da, ali radi se o tome da volim nogomet, a i uz to idem na utakmicu zajedno sa svojom djevojkom kako bi navijali za Dinamo, imamo ulaznice za zapadnu tribinu - gore. 'Mrzim' Fenerbahče. Galatasaray i Fenerbahče su veliki rivali. Vjerujte mi, cijelo moje selo navija za Galatasaray, ludi smo za Galatom. Imam doma u sobi postere Galatasarayja. Dan danas mi je soba obljepljena posterima Galate", objasnio nam je.

Tada je pokazao svoj mobitel.

"Prepoznajete li ovog igrača? Mauro Icardi. Obožavam ga."

Da, bivša mu supruga Wanda Nara i nije baš normalna...

"Znam. Zato i je bivša" - nasmijao se.

"Danas mi je došlo dosta navijača Fenera u kebabdžinicu. Samo sam im rekao da navijam za Galatasaray, sa smiješkom i u lice. I na to sam još dodao kako ću ići na utakmicu navijati za Dinamo, ne za njihov Fenerbahče. Kakav Fenerbahče. Oni mene uvjeravaju da moram navijati, podržati Fenerbahče jer je turski klub. Zašto bi podržavao, navijao za nekog tko mrzi moj klub Galatasaray?! Kad Galatasaray igra protiv nekog u Europi, navijači Fenera navijaju za taj europski klub. Mi smo neprijatelji. Teško mi vam je uopće opisati emociju i strast koja u Turskoj vlada oko nogometa i kakva je situacija kad igraju Fener i Galata. To je blizu 'ratnog' stanja. Mada, emocija i strast navijača u Hrvatskoj su jednaki kao u Turskoj. Znam za Bad Blue Boyse, tko za Boyse ne zna. Slavni su u Europi. Imamo i mi navijačku grupu u Turskoj poput Boysa. Zovu se ultrAslan i ultrasi su Galatasarayja. Isto su ozbiljna navijačka grupa poput Bad Blue Boysa. Volim Boyse, volim Dinamo. Navijam za Dinamo svim srcem. Zaljubio sam se u taj klub".

"Možemo i na hrvatskom jeziku, znam ponešto", rekao je Yilmaz Sarboga.

Znate hrvatski jezik? Sjajno...

"Ponešto. Živim i radim u Zagrebu već godinu dana, pa sam rekao da ne želim biti kao oni koji dođu u Zagreb, provedu tu neko vrijeme, neko duže vrijeme su u Zagrebu, a ne znaju zucnuti hrvatskog. To je vrlo nepristojno i nekorektno prema državi i gradu u koji si došao, ljudima koji su te prihvatili", govori Yilmaz Sarboga drugi dio izjave na engleskom jeziku, jer ne zna još tako dobro hrvatski da bi sve navedeno izgovorio bez pogreške. Ali, čestitike i na ovom što zna. Zna više hrvatskog nego ovaj novinar turskog.

"Hvala puno" - rekao je na hrvatskom jeziku.

Gdje radite?

"U jednoj radnji s kebabima u samom centru grada. Radimo pravi pravcati turski kebab u srcu glavnog hrvatskog grada. Isti je kao u Turskoj."

Kako to da ste došli živjeti i raditi u Hrvatsku, a u Turskoj je standard bolji nego u Hrvatskoj?

"Jeste sigurni da je bolji? Ne znam, ne bi baš rekao. Turska je veća i bogatija zemlja od Hrvatske, ali obični ljudi to ne osjete, obični ljudi u Turskoj preživljavaju. U pravom smislu te riječi. BDP u Turskoj je nemjerljivo veći nego ovdje u Hrvatskoj, ali pogoduje izabranoj kasti i određenim ljudima."

Obična 'raja' pati, kao i u Hrvatskoj?

"Ma, u Hrvatskoj je običnom, 'malom' čovjeku bolje, puno bolje nego u Turskoj. Ovo malom, uvjetno rečeno, jer 'mali' je čovjek veliki. Turska je veća zemlja od Hrvatske, Istanbul je veći grad od Zagreba, puno je više prilika nego ovdje, ali kakvih? Po pitanju platežne moći je bolje bilo u Turskoj prije nekih 5 godina, ali sad su poslovi u Turskoj europski, a plaće kao one u Africi. To je zato što imamo lošeg predsjednika Erdogana kojeg nitko u Turskoj ne voli zbog ekonomije. Pazite sad ovo - ako želite kupiti jedan automobil, za njega morate raditi 10 godina. Kuća, stan? Ma dajte, to nikad ne možete kupiti niti doći u priliku da si priuštite. Zato sam došao u Zagreb, kako bi imao normalan život. I imam ga. Pobjegao sam iz Turske, od Erdoganove loše politike i ekonomije kako bi normalno živio. Učim hrvatski korak po korak jer ovdje u Zagrebu je sad moj dom".

"Malo po malo učim hrvatski jezik" - kaže na hrvatskom.

"Nadam se da ću naučiti hrvatski do kraja i živjeti u Zagrebu još jako jako dugo. Ne mislim se vraćati u Tursku. Zagreb je moj dom. Ovdje mi je jako lijepo. Ljudi su jako dobri, normalni. Kulturološki se čak Zagreb ne razlikuje toliko od Istanbula, osim što je puno manji grad, ali opet nije sel. Po veličini mi Zagreb odgovara. Inače, ja sam vam turski Kurd. Sve mi u Zarebu odgovara. Nitko nema predrasude prema meni, obožavam biti ovdje. Život mi se promijenio nabolje. U Zagrebu živim sa svojom djevojkom koja je iz Nepala."

Spomenuli ste nekretnine u Turskoj. Nekretnine u Hrvatskoj su isto jako skupe. Cijene su zadnjih godina skočile drastično u nebo.

"Istina, ali to je negativni trend više-manje svugdje u Europi. U nekim je zemljama i gradovima jeftinije, ali načelno su nekretnine poskupjele. Živio sam 3 mjeseca u Osijeku i tamo su cijene rentanja minimalne, puno prihvatljivije nego u Zagrebu, ali opet, Zagreb je puno veći grad, glavni grad, centar svega. Ako živiš sam u stanu, rentaš ga, skupo ti je, ali ako dijeliš s nekim, onda je OK. Sve i svemu, ovdje mi je život, ovdje ću i ostati. Zagreb je moj dom i hvala svima na tome", zaključio je Yilmaz Sarboga.

