Novi skandal trese nogomet: Procurio video sa zabave zvijezde Milana i escort dama

Theo Hernandez našao se u središtu novog skandala nakon što ga je paparazzo Fabrizio Corona optužio za organiziranje zabava s escort djevojkama tijekom dana u AC Milanu.

Corona je objavio snimke na kojima Hernandez pleše okružen djevojkama, a tvrdi da je francuski reprezentativac bio “organizator eskort zabava”.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

“Theo je bio šef svega. Čak je kupio kombi posebno za te zabave”, rekao je Corona.

Prema njegovim tvrdnjama, na zabavama su navodno sudjelovali i Hakan Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Rafael Leão i Zlatan Ibrahimović.

Corona je također ustvrdio da su se na tim okupljanjima koristili baloni s dušikovim oksidom, poznatim kao “plin za smijanje”.

Ovo nije prvi put da Corona javno proziva Hernandeza. Prije godinu i pol objavio je i snimke navodnog fizičkog sukoba nogometaša s dvije žene u noćnom klubu, tvrdeći da je incident zataškan novčanom nagodbom.

