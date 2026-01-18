FREEMAIL
DRAMA NAD MANCHESTEROM /

Zvijezda Premier lige morala kružiti iznad grada pri dolasku na liječnički

Zvijezda Premier lige morala kružiti iznad grada pri dolasku na liječnički
Foto: Crystal Pix/splashnews.com/splash/profimedia

Iako je ovog ljeta Guehi trebao postati slobodan igrač, City je odlučio "uraniti" i platiti Engleza 20 milijuna funti kako bi osigurao igrača za kojim postoji veliki interes

18.1.2026.
12:22
Sportski.net
Crystal Pix/splashnews.com/splash/profimedia
Velika drama zbila se danas iznad Manchestera dok je privatni zrakoplov prevozio kapetana Crystal Palacea Marca Guehija na liječnički pregled u Manchester Cityju, pišu engleski mediji.

Zrakoplov je bio prisiljen dramatično prekinuti slijetanje i kružiti iznad središta grada nakon što se veći zrakoplov pomaknuo na pisti, navodi The Sun. Guehijev privatni avion bio je vrlo blizu tla kada je donesena odluka o hitnoj akciji. Dvadesetpetogodišnji engleski stoper "pick" je trenera Cityja Pepa Guardiole uslijed velikih problema s ozljedama Joška Gvardiola i Rubena Diasa, zbog kojih City mora igrati s juniorima na stoperskoj poziciji. Iako je ovog ljeta Guehi trebao postati slobodan igrač, City je odlučio "uraniti" i platiti Engleza 20 milijuna funti kako bi osigurao igrača za kojim postoji interes Liverpoola i Real Madrida.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije

Marc GuehiManchester City
DRAMA NAD MANCHESTEROM /
Zvijezda Premier lige morala kružiti iznad grada pri dolasku na liječnički