Zvijezda Premier lige morala kružiti iznad grada pri dolasku na liječnički

Velika drama zbila se danas iznad Manchestera dok je privatni zrakoplov prevozio kapetana Crystal Palacea Marca Guehija na liječnički pregled u Manchester Cityju, pišu engleski mediji.

Zrakoplov je bio prisiljen dramatično prekinuti slijetanje i kružiti iznad središta grada nakon što se veći zrakoplov pomaknuo na pisti, navodi The Sun. Guehijev privatni avion bio je vrlo blizu tla kada je donesena odluka o hitnoj akciji. Dvadesetpetogodišnji engleski stoper "pick" je trenera Cityja Pepa Guardiole uslijed velikih problema s ozljedama Joška Gvardiola i Rubena Diasa, zbog kojih City mora igrati s juniorima na stoperskoj poziciji. Iako je ovog ljeta Guehi trebao postati slobodan igrač, City je odlučio "uraniti" i platiti Engleza 20 milijuna funti kako bi osigurao igrača za kojim postoji interes Liverpoola i Real Madrida.

