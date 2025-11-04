Napadač Lokosa ipak nije postigao najbizarniji gol u HNL-u: Ovaj biser je obišao svijet

Gorica i Lokomotiva odigrali su u ponedjeljak navečer bizarnu utakmicu. Gorica je slavila 4:1, a vrlo komičan autogol smo vidjeli u šestoj minuti kada je Aleksa Stojaković sa svoje polovice vraćao loptu koja je prevarila vratara Posavca i završila u mreži. Više o tome pogledajte OVDJE.

Ipak, vidjeli smo u SHNL-u i komičniji, odnosno bizarniji gol. Bilo je to prije šest godina, a snimka tog gola postala je viralna i obišla cijeli svijet. Naime, bio je to ogled 13. kola u sezoni 2019./2020. između Hajduka i Slavena na Poljudu.

Bila je 74. minuta kada je (zanimljivo kao i u ponedjeljak) Josip Posavec pogriješio, predao loptu Slavenovom Glavičiću koji je pucao, lopta je udarila vratnicu, ali zbog optičke varke uzrokovane svjetlošću i čudnom reakcijom Posavca koji je završio u mreži, igrači Slavena su mislili da su postiglo pogodak. Slavili su na centru, a Hajduk je jurnuo u kontru. Vratar Ježina slavio je na klupi, a Josip Juranović postigao je gol na prazna vrata za 2:0 Hajduka.

Dan danas je to uvjerljivo najgledaniji video na YouTube kanalu MAXSporta, a možete ga se prisjetiti OVDJE.

