Vjerovali ili ne: Made in Croatia! Ovako nešto nikad nismo vidjeli

Gorica je prekinula niz od četiri poraza uvjerljivom pobjedom 4-1 nad Lokomotivom u 12. kolu SuperSport HNL-a. Domaći su u ponedjeljak navečer poveli već u 4. minuti pogotkom Ikera Poze, a samo dvije minute kasnije stigao je i bizaran autogol Aleksa Stojakovića, koji je s centra vratio loptu prema svom golmanu Posavcu i lopta je završila u mreži. Autogol Stojakovića bizaran je i do sad neviđen na hrvatskim nogometnim travnjacima, ali i šire.

SHNL pratite na portalu Net.hr.

OVDJE možete pogledati tu situaciju koja ulazi u rubriku vjerovali ili ne.

Lokomotiva je ubrzo smanjila na 2-1 nakon nesretnog autogola vratara Davora Matijaša u 8. minuti, ali Gorica je ponovno pobjegla na dva razlike u 33. minuti kada je Jurica Pršir glavom zabio na asistenciju Trontelja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U drugom dijelu Lokomotiva je imala više loptu u nogama, ali bez konkretnih prilika, dok je Gorica čekala svoju šansu iz kontranapada. Konačnih 4-1 postavio je Ognjen Bakić u 77. minuti nakon sjajne asistencije Pršira.

Ovom pobjedom Gorica se popela na osmo mjesto s 14 bodova, dok je Lokomotiva ostala peta s dva boda više. U sljedećem kolu Gorica u petak dočekuje Vukovar, a Lokomotiva gostuje kod Slaven Belupa na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li što je sambo? Pogledajte prilog naše Kristine Livaje