Vjerovali ili ne: Made in Croatia! Ovako nešto nikad nismo vidjeli
Aleks Stojković vinovnik je nevjerojatnog autogola s centra u utakmici Gorice i Lokomotive u 12.kolu SHNL-a
403 Forbidden
403 Forbidden
Gorica je prekinula niz od četiri poraza uvjerljivom pobjedom 4-1 nad Lokomotivom u 12. kolu SuperSport HNL-a. Domaći su u ponedjeljak navečer poveli već u 4. minuti pogotkom Ikera Poze, a samo dvije minute kasnije stigao je i bizaran autogol Aleksa Stojakovića, koji je s centra vratio loptu prema svom golmanu Posavcu i lopta je završila u mreži. Autogol Stojakovića bizaran je i do sad neviđen na hrvatskim nogometnim travnjacima, ali i šire.
SHNL pratite na portalu Net.hr.
OVDJE možete pogledati tu situaciju koja ulazi u rubriku vjerovali ili ne.
Lokomotiva je ubrzo smanjila na 2-1 nakon nesretnog autogola vratara Davora Matijaša u 8. minuti, ali Gorica je ponovno pobjegla na dva razlike u 33. minuti kada je Jurica Pršir glavom zabio na asistenciju Trontelja.
U drugom dijelu Lokomotiva je imala više loptu u nogama, ali bez konkretnih prilika, dok je Gorica čekala svoju šansu iz kontranapada. Konačnih 4-1 postavio je Ognjen Bakić u 77. minuti nakon sjajne asistencije Pršira.
Ovom pobjedom Gorica se popela na osmo mjesto s 14 bodova, dok je Lokomotiva ostala peta s dva boda više. U sljedećem kolu Gorica u petak dočekuje Vukovar, a Lokomotiva gostuje kod Slaven Belupa na Maksimiru.
POGLEDAJTE VIDEO: Znate li što je sambo? Pogledajte prilog naše Kristine Livaje