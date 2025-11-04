BIZARNO /

Vjerovali ili ne: Made in Croatia! Ovako nešto nikad nismo vidjeli

Vjerovali ili ne: Made in Croatia! Ovako nešto nikad nismo vidjeli
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Aleks Stojković vinovnik je nevjerojatnog autogola s centra u utakmici Gorice i Lokomotive u 12.kolu SHNL-a

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
4.11.2025.
7:53
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gorica je prekinula niz od četiri poraza uvjerljivom pobjedom 4-1 nad Lokomotivom u 12. kolu SuperSport HNL-a. Domaći su u ponedjeljak navečer poveli već u 4. minuti pogotkom Ikera Poze, a samo dvije minute kasnije stigao je i bizaran autogol Aleksa Stojakovića, koji je s centra vratio loptu prema svom golmanu Posavcu i lopta je završila u mreži.  Autogol Stojakovića bizaran je i do sad neviđen na hrvatskim nogometnim travnjacima, ali i šire. 

SHNL pratite na portalu Net.hr. 

OVDJE možete pogledati tu situaciju koja ulazi u rubriku vjerovali ili ne. 

Lokomotiva je ubrzo smanjila na 2-1 nakon nesretnog autogola vratara Davora Matijaša u 8. minuti, ali Gorica je ponovno pobjegla na dva razlike u 33. minuti kada je Jurica Pršir glavom zabio na asistenciju Trontelja.

U drugom dijelu Lokomotiva je imala više loptu u nogama, ali bez konkretnih prilika, dok je Gorica čekala svoju šansu iz kontranapada. Konačnih 4-1 postavio je Ognjen Bakić u 77. minuti nakon sjajne asistencije Pršira.

Ovom pobjedom Gorica se popela na osmo mjesto s 14 bodova, dok je Lokomotiva ostala peta s dva boda više. U sljedećem kolu Gorica u petak dočekuje Vukovar, a Lokomotiva gostuje kod Slaven Belupa na Maksimiru.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li što je sambo? Pogledajte prilog naše Kristine Livaje

LokomotivaGoricaHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIZARNO /
Vjerovali ili ne: Made in Croatia! Ovako nešto nikad nismo vidjeli