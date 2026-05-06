FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUGA U ITALIJI /

Preminuo je legendarni nogometaš Intera: Poznat je po izbacivanju iz reprezentacije

Preminuo je legendarni nogometaš Intera: Poznat je po izbacivanju iz reprezentacije
×
Foto: Profimedia

Becalossijevo zdravlje bilo je kritično godinu dana nakon bolesti u siječnju 2025

6.5.2026.
10:31
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U 70. godini života preminuo je Evaristo Beccalossi, legendarni talijanski veznjak koji je postao ikona milanskog Intera. Preminuo je u Bresciji šest dana prije 70. rođendana. 

Becalossijevo zdravlje bilo je kritično godinu dana nakon bolesti u siječnju 2025. i dugog razdoblja u komi. Smrt je nastupila u noći između utorka i srijede u klinici Poliambulanza u Bresciji, gdje je Beccalossi bio hospitaliziran. 

U svoje vrijeme bio je jedan od najtalentiranijih talijanskih veznjaka. Probio se u Bresciji u kojoj je i rođen, a 1978. prešao je u Inter za koji je odigrao 215 utakmica, zabio 37 golova i upisao dvije asistencije. Osim ta dva kluba, igrao je za Barlettu, Sampdoriju i Monzu

Tijekom svog boravka u Interu, Beccalossi je osvojio naslov prvaka Serie A u sezoni 1979.-1980. pod vodstvom trenera Eugenija Bersellinija i dva puta Coppa Italiju

Unatoč svom talentu, Beccalossi nikada nije pozvan u seniorsku talijansku nogometnu reprezentaciju tijekom karijere zbog nekonzistentnosti u igri i loših radnih navika, te ga je trener Enzo Bearzot neslavno isključio iz momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1982. godine. Za Italiju je odigrao 7 utakmica u mlađim kategorijama i postigao 1 gol.

POGLEDAJTE VIDEO: Inter slavi naslov prvaka: 'S obzirom na prošlu godinu, ove godine ga apsolutno zaslužujemo'

InterSerie ATalijanska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike