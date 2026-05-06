Preminuo je legendarni nogometaš Intera: Poznat je po izbacivanju iz reprezentacije

U 70. godini života preminuo je Evaristo Beccalossi, legendarni talijanski veznjak koji je postao ikona milanskog Intera. Preminuo je u Bresciji šest dana prije 70. rođendana.

Becalossijevo zdravlje bilo je kritično godinu dana nakon bolesti u siječnju 2025. i dugog razdoblja u komi. Smrt je nastupila u noći između utorka i srijede u klinici Poliambulanza u Bresciji, gdje je Beccalossi bio hospitaliziran.

U svoje vrijeme bio je jedan od najtalentiranijih talijanskih veznjaka. Probio se u Bresciji u kojoj je i rođen, a 1978. prešao je u Inter za koji je odigrao 215 utakmica, zabio 37 golova i upisao dvije asistencije. Osim ta dva kluba, igrao je za Barlettu, Sampdoriju i Monzu.

Tijekom svog boravka u Interu, Beccalossi je osvojio naslov prvaka Serie A u sezoni 1979.-1980. pod vodstvom trenera Eugenija Bersellinija i dva puta Coppa Italiju.

Unatoč svom talentu, Beccalossi nikada nije pozvan u seniorsku talijansku nogometnu reprezentaciju tijekom karijere zbog nekonzistentnosti u igri i loših radnih navika, te ga je trener Enzo Bearzot neslavno isključio iz momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1982. godine. Za Italiju je odigrao 7 utakmica u mlađim kategorijama i postigao 1 gol.

