Predsjednik Milanović odlikovao najbolju hrvatsku i svjetsku slalomašicu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odlikovao je u petak Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara hrvatski skijašicu Zrinku Ljutić i njezinog oca i trenera Amira Ljutića.

"Svaki puta kada ste na postolju naši ljudi to osjećaju emotivno i žele još. Toga morate biti svjesni i to u sebi morate pobijediti, apstrahirati i ići dalje u borbi za uspjehe jer to je ono što vas vuče. To je i našim ljudima poticaj i primjer da se uspjeh nagrađuje, da se odricanje i rad itekako isplati i da nema uspjeha prečicom. Želim vam da ovo bude vaših deset godina i da vas slijede još neki", rekao je Milanović.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović je čestitajući im na sportskim uspjesima izrazio zahvalnost i divljenje obitelji te svima onima koji su im pružali materijalnu i organizacijsku potporu.

"Drago mi je da se ovo isplatilo i da će se tek isplatiti, isplatiti vama ljudski, isplatiti na kraju i materijalno zbog vremena i novaca koji ste vi kao obitelj, Savez i Hrvatski olimpijski odbor uložili. Sve je bilo neizvjesno i na kraju došle su pobjede", kazao je Milanović.

Hrvatsku alpsku skijašicu Zrinku Ljutić predsjednik Milanović odlikovao je Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za iznimne sportske uspjehe i osvajanje titule najbolje svjetske slalomašice Svjetskog skijaškog kupa u sezoni 2024./2025. te osobiti doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu. Isto tako, Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, odlikovan je trener Zrinke Ljutić, Amir Ljutić za dugogodišnji predani trenerski rad na razvijanju hrvatskog skijaškog sporta te osobiti doprinos ostvarenju vrhunskih rezultata u Svjetskom skijaškom kupu u sezoni 2024./2025.

'Sigurna sam da će biti još lijepih rezultata'

Zahvalivši Predsjedniku Republike na dodijeljenom odlikovanju, skijašica Zrinka Ljutić ujedno je zahvalila na podršci svojem timu, stožeru, Hrvatskom olimpijskom odboru i obitelji.

"Jako sam ponosna da mogu predstavljati Hrvatsku na tako visokom nivou, da sam uspjela donijeti Kristalni globus kući. Nadam se sljedeće godine i olimpijskom uspjehu. Ja ću dati sve od sebe i sigurna sam da će biti još ovakvih lijepih rezultata u budućnosti", rekla je Zrinka Ljutić.

Uz odlikovane Zrinku i Amira Ljutića na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su pomoćni trener Zrinke Ljutić Tomislav Šarić, predstavnici Hrvatskog skijaškog saveza, predsjednik Miho Glavić, glavni tajnik Damir Raos, počasni predsjednik Srečko Ferenčak te Ana Marija Komparić, Nenad Eror i Mirna Grozdanić, kao i predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, povjerenik Predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin, savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić i pomoćnik savjetnika predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.

