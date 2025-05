Hanžek kreće spektaklom na fontanama: Bacači najavili velike rezultate

U četvrtak se na Zagrebačkim fontanama održava Memorijal Ivana Ivančića, a Tom Walsh, aktualni je svjetski dvoranski prvak u bacanju kugle i višestruki pobjednik ovog Memorijala se nada da će stići do šeste pobjede i baciti preko 22 m.

Walsh i Ryan Crouser su jedina dva bacača koja su pobjeđivala na Memorijalu. Crouser nažalost ove godine neće biti u Zagrebu. Razlog je ozbiljna ozljeda lakta, a Walsh ima pet pobjeda u Zagrebu, jednu manje od Crousera i ovo je prilika za izjednačenje.

"Nadam se da je četvrtak dan kada ćemo vidjeti prvi put hitac preko 22 metra ove sezone. Uvijek se sjajno osjećam u Zagrebu i zahvalan sam što me pozivate da dođem već 11 godina. Forma se tempira za kasniji dio sezone, pa ćemo vidjeti. Želio bih se izjednačiti s Crouserom, to je uvijek vrijedan rezultat. Lani na Olimpijskim Igrama sam imao problem s ozljedom, to me bacilo unatrag. Oporavljao sam se tri mjeseca, probao sam u dvorani bio sam zadovoljan i sada sam na 100 posto, u jako dobrom trenutku forme. Nisam prestao razmišljati o 23 metra, to mi je cilj, ali ima još posla do tada", rekao je Walsh na konferenciji za novinare kojom je u srijedu najavljen 11. Memorijal Ivana Ivančića, koji će biti održan u četvrtak 22. svibnja od 18.30. sati.

Roger Steen, aktualni je svjetski dvoranski doprvak u bacanju kugle. Ove godine došao je do 21.62 metra. Njegov najbolji osobni rezultat je inače 22.08 metara.

"Biti u top deset je velika stvar, a ovo je odlična startna lista. Protekle dvije godine ovdje sam bio na 21.41. Vjerujem da to sada može bolje uz takvu konkurenciju. I moj je cilj prebaciti 22 metra", rekao je Amerikanac. "Medalja sa dvoranskog prvenstva sigurno je bila veliki motiv, odskočna daska za sezonu vani", dodaje Steen.

Najbolji ovogodišnji rezultat od onih koji dolazi na Fontane ove sezone ima Talijan Leonardo Fabbri sa 21.95 metara.

'Tu sam kao kod kuće'

Skakačice u vis ove će godine prvi puta u povijesti mitinga Borisa Hanžekovića nastupiti na Zagrebačkim fontanama, dan nakon kuglaša. Njihovo natjecanje u sklopu Zagreb City Challengea počinje u petak 23. svibnja u 18.30 sati.

Jamajčanka Lamara Distin jedina je u zagrebačkom društvu koja je dosad skočila 200 cm. Prije tri godine bila je pobjednica Igara Commonwealtha u Birminghamu.

"Prvi puta sam u Zagrebu i ovo je moje prvo natjecanje vani ove sezone. Velika je stvar pobjeda na Igrama Commonwealtha. Granica od 200 cm, bila je veliki motiv za mene i moj napredak. Uvijek je dva metra san preskočiti. Živim i treniram u Americi, imam odlične uvjete u svakom smislu i to je preduvjet za napredovanje. Forma je dobra, nema limita, drugo ovisi o trenutku", kaže Distin.

Sudeći po skoku od 196 cm ove sezone najveća konkurencija bit će joj Angelina Topić, europsko srebro i bronca, svjetska juniorska prvakinja lani iz Lime. Njen najbolji rezultat uopće je 198 cm, približava se čarobnoj granici, a u srpnju će imati tek 20 godina.

Jana Koščak, svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju bit će hrvatski adut. Ove sezone sa 191 cm približila svom najvećem dosegu do sada u visu 192 cm.

"Ovo je moj drugi nastup na Hanžekovićevom memorijalu, lani skok u dalj, sada skok u vis, možda do kraja napravim i jedan sedmoboj na mitingu. Tu sam kao kod kuće, doći će mnogi prijatelji, obitelj i bit će velika podrška. Za nastup u Zagrebu uvijek odaberem ono što mi najviše u tom trenutku odgovara. Glavne pripreme su uvijek za sedmoboj. Nadam se skoku preko 190 cm. Ciljam ove godine Zlatnu ligu, višeboj u Francuskoj, Europsko juniorsko prvenstvu u Finskoj na kojem ciljam zlato, pa seniorsko Svjetsko prvenstvu u Tokiju", kazala je Jana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Natko Bošnjak, direktor Boris Hanžeković memorijala, u pozdravnoj riječi je objasnio zašto se ovo natjecanje održava u svibnju: "Termin je ranije zbog politike Svjetske atletske federacije. Uspjeli smo usprkos toga sastaviti sjajne startne liste s menadžerom mitinga Alfonsom Juckom".

"Miting dolazi na startu sezone, ali u seriji jakih mitinga sa Dijamantnom ligom i uvod je u velika natjecanja. Na kugli imamo puno vrhunskih bacača, dvojicu najboljih s posljednjeg Svjetskog i Europskog dvoranskog prvenstva. Vidjet ćemo mogu li prebaciti 22 metra prvi puta ove sezone. Imamo prvi puta ženski vis na fontanama, domaću atletičarku Janu Koščak koja skače preko 190 cm. Uz nju je Lamara Distin s Jamajke, ove godine sjajna“, dodao je Juck.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u srijedu je održano svečano otvorenje izložbe “Neizbrisiv trag u svjetskoj atletici – Boris Hanžeković memorijal”, uz brojne predstavnike javne i lokalne vlasti, kulturnih, turističkih i sportskih institucija i sportaše. Izložbu su podržali Hrvatska turistička zajednica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Hrvatski športski muzej.

Prvi put okupljena su na jednom mjestu olimpijska, svjetska i europska odličja hrvatskih atletičara koji su obilježili ne samo domaću, već i svjetsku sportsku scenu - Luciana Sušnja, Branka Zorka, Siniše Ergotića, Blanke Vlašić, Sandre Elkasević, Ane Šimić, Sare Kolak, Stipe Žunića, Filipa Mihaljevića i Matee Parlov Koštro.

U predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, posjetitelji su mogli razgledati snimke i fotografije najupečatljivijih trenutaka memorijala: utrke Milke Babović, legendarni skok Blanke Vlašić preko 208 cm, pobjedu Usaina Bolta, prvi sprint ispod deset sekundi u Zagrebu, hitac Sandre Elkasević preko 70 metara, nezaboravne dvoboje kuglaša Crousera i Walsha na daljinama preko 22 metra, uspomene navijača, novinske članke iz svih razdoblja, trofeje, memorijalni pehar Borisa Hanžekovića te brojne druge eksponate u suradnji s Hrvatskim športskim muzejom.

"Izložba je posebno značajna za naš klub i za našu obitelj. Zahvaljujem svima na podršci i želim da ovaj miting ostane nezaobilazna stanica svjetske atletike", rekla je Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica Atletskog kluba Dinamo i predstavnica obitelji Hanžeković.

"Ova izložba okuplja europska, svjetska i olimpijska odličja hrvatskih atletičara koji su osvajali i bili dio ovog mitinga. One su svaka za sebe priča koja je dio povijesti grada i naše zemlje. Drago mi je da kroz ovo događanje njegujemo ustrajnost, predanost, zajedništvo… Ova izložba je koliko znači atletika za grad, mlade i zemlju u cjelini. Ona svjedoči o ljudima koji su utkali svoje vrijednosti i svoje živote u tu priču", u ime grada Zagreba okupljenima se obratila Renata Flajhar, voditeljica Odjela za programe sporta u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade.

"Ovo natjecanje je postalo prepoznatljivo i etabliralo Zagreb kao dio svjetske sportske karte. I u Hrvatskom športskom muzeju ovaj miting ima svoje posebno mjesto", nadovezao se izaslanik ministrice kulture i medija Mladen Pavić.

Direktor mitinga Natko Bošnjak zaključio je otvaranje izložbe riječima: "Ovo je izniman jubilej. Ne stoje iza toga samo rezultati, pljesak, sponzori nego i ljudi. Zato želimo odati priznanje nekima od njih. To su Gordana Šeler i Marin Šarec, koji su već više desetljeća prisutni na Boris Hanžeković memorijalu u raznim ulogama".

