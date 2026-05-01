Predsjednica Osijeka objavila sliku sa predsjednikom FIFA-e: 'Nevjerojatna mi je čast'

Mlada predsjednica Osijeka Alexandra Vegh oglasila se na svom LinkedIn profilu nakon sudjelovanja na 76. kongresu FIFA-e, koji je održan uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama.

U Vancouveru se susrela s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, s kojim se i fotografirala na gala večeri na kojoj su sudjelovali predstavnici svih 211 članica svjetske nogometne organizacije. Svoje dojmove podijelila je putem društvenih mreža.

„Nevjerojatna mi je čast bila susresti se s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom na gala večeri u Vancouveru, na kojoj je sudjelovalo 211 članova nogometnih saveza. Bio je ovo savršen uvod u kongres FIFA-e, nekoliko tjedana prije nego što krene Svjetsko prvenstvo u Americi“, napisala je.

Nedugo zatim objavila je i fotografiju s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, kao i glavnim tajnikom Josipom Tomaškom, istaknuvši važnost suradnje i predstavljanja kluba na međunarodnoj razini.

„Uvijek je privilegija predstavljati NK Osijek uz predsjednika HNS-a Marijana Kustića i glavnog tajnika Josipa Tomaška; ovaj put na 76. FIFA-inom kongresu u Vancouveru. Kratak, ali sadržajan razgovor, koji ćemo nastaviti kod kuće u Osijeku i Zagrebu. Osjećam se zaista sretnom što radim uz savez koji već toliko doprinosi hrvatskom nogometu i nadam se da ću s vremenom doprinijeti tom nasljeđu kroz naš rad u Osijeku“, poručila je.

Predsjednica je vodstvo kluba s Opus Arene preuzela u veljači ove godine, nekoliko mjeseci ranije nego što je prvotno bilo planirano, s obzirom na to da su promjene u klupskom vrhu bile najavljene za kraj sezone. Ima 29 godina i dolazi iz Mađarske.

NK Osijek prolazi kroz zahtjevno razdoblje ove sezone. Klub je promijenio tri trenera, a trenutačno se nalazi pri dnu prvenstvene ljestvice. U borbi za opstanak vodi neizvjesnu utrku s Vukovarom te se trenutačno nalazi na pretposljednjem mjestu.

