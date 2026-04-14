Predsjednica Osijeka oglasila se nakon izbora u Mađarskoj

Izbori u Mađarskoj prošli su nepovoljno za Viktora Orbana. Postavilo se pitanje hoće li to utjecati na NK Osijek koji ovisi o kapitalu iz Mađarske.

Odgovor na to pitanje ponudila je Osijekova predsjednica Alexandra Vegh koja se javila priopćenjem preko Glasa Slavonije.

"Političke promjene u Mađarskoj nemaju utjecaja na poslovanje NK Osijek. Klub od veljače provodi proces restrukturiranja temeljen na analizi upravljačkih i sportskih rezultata te se on nastavlja prema planiranoj dinamici.

Promjene su dio jasno definirane strategije, usmjerene na stabilizaciju i jačanje sportske i tržišne pozicije kluba, uz kontinuiranu suradnju s postojećim partnerima i otvaranje prema novima. Klub pritom svake sezone osigurava nova sponzorstva, neovisno o političkim odnosima, čime dodatno potvrđuje svoju tržišnu relevantnost i profesionalnost", poruka je predsjednice Osijeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte majstorije Belje i nevjerojatno spašavanje Filipovića i Mišića