Povijesni preokret Stanišića kod Matanovića: Bayern postavio novi rekord

Nogometaši Bayerna velikim su preokretom došli do pobjede 3-2 na gostovanju u Freiburgu, iako je domaća momčad do 81. minute imala prednost od dva pogotka.

Vincent Kompany je u 28. kolu izveo kombiniranu postavu protiv Freiburga, a domaćin je to iskoristio te je golovima Johana Manzambija u 46. minuti i Lucasa Holera u 71. minuti poveo 2-0.

No, uslijedio je preokret koji su svojim golovima kreirale mlade snage aktualnog i budućeg prvaka Njemačke. Tom Bichof je u 81. minuti postigao svoj prvi gol u dresu Bayerna, a potom i drugi u drugoj minuti dodatka. U devetoj minuti dodatka je 18-godišnji Lennart Karl donio pobjedu Bayernu postigavši 100. gol Bavaraca u ovoj sezoni Bundeslige.

Josip Stanišić je za Bavarce odigrao cijelu utakmicu, a Igor Matanović je igrao za Freiburg od 78. minute.

Bayern je na šest kola prije kraja 12 bodova ispred Borussije Dortmund, uz utakmicu više. Bavarci imaju 73 boda iz 28 nastupa, a momčad Nike Kovača je skupila 61 bod u 27 utakmica. Po 53 boda imaju Stuttgart i RB Leipzig, ali Stuttgart još mora odigrati utakmicu 28. kola protiv Borussije Dortmund.

100 & 3 – Bayern hit the 100‑goal mark in their 28th Bundesliga match of the season, the earliest any side have ever reached the milestone. They also became just the third team in Bundesliga history to overturn a two‑goal deficit after the 80th minute and still win. Comeback. pic.twitter.com/0scGPOEb39 — OptaFranz (@OptaFranz) April 4, 2026

Bayern je dosegao brojku od 100 golova u svojoj 28. utakmici Bundeslige ove sezone, što je najranije u povijesti bilo koje momčadi. Postali su i tek treća momčad u povijesti Bundeslige koja je nadoknadila zaostatak od dva gola nakon 80. minute i ipak pobijedila. Bavarcima je ovo bila tek druga prvenstvena utakmica u povijesti u kojoj su gubili na ulasku u sudačku nadoknadu te su u konačnici slavili. Prethodno se to dogodilo 13. 05. 2017. godine, kada su gubili 4:3 od Leipziga pa slavili 5:4.

Šestica vozi po Leverkusenu

Leipzig je na gostovanju u Bremenu svladao Werder s 2-1, a pogotke za goste postigli su Antonio Nusa (15) i Romulo Cardoso (52). Salim Musah (90+4) je uspio samo ublažiti poraz Werdera za koji je od 49. minute igrao mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović.

Hoffenheim je izgubio na domaćem terenu od Mainza (1-2) i pretrpio težak udarac u borbi za plasman u Ligu prvaka. Nakon drugog uzastopnog poraza Hoffenheim zaostaje tri boda za RB Leipzigom, a Stuttgart mu eventualnom pobjedom nad Borussijom može pobjeći na šest bodova.

Oba pogotka za Mainz postigao je Phillip Tietz (13, 79), a za domaću momčad strijelac je bio Fisnik Asllani. Njega je u 61. minuti na terenu zamijenio Andrej Kramarić, ali nije uspio pomoći svojoj momčadi u pozitivnoj promjeni rezultata na semaforu.

Wolfsburg je u 38. minuti vodio 3-1 na gostovanju u Leverkusenu, a onda je Bayer do kraja utakmice postigao pet golova i došao do uvjerljive pobjede. Alex Grimaldo (30-11m, 44) je bio strijelac oba gola za Bayer u prvom poluvremenu, a u drugom su mrežu pogađali Patrik Schick (53-11m), Edmond Tapsoba (68), Ibrahim Maza (73) i Malik Tillman (90+6).

Za Wolfsburg, koji je napravio još jedan korak prema svom prvom ispadanju iz Bundeslige, strijelci su bili Jonas Wind (16), Joakim Maehle (31) i Christian Eriksen (38-11m). Lovro Majer nije konkurirao za dvoboj zbog nakupljenih žutih kartona.

Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za HSV koji je na domaćem travnjaku odigrao 1-1 protiv Augsburga. Gosti su poveli golom Arthura Chavesa u 22. minuti, a izjednačio je Ransford Konigsdorffer u 60. minuti. Od 64. minute HSV je ostao s igračem manje zbog isključenja Mire Muheima.

HSV je s 31 bodom na 11. mjestu, a Augsburg je s bodom više na 10. poziciji.

Standings provided by Sofascore

