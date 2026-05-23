PREKO NOĆI MILIJUNAŠ

Slovenac pogodio Eurojackpot: Osvojio pravo bogatstvo, evo koliko mu je donio sretni listić!

Foto: Michael Piepgras/Alamy/Profimedia

Slovenija je osvojila svog prvog milijunaša na Eurojackpotu u prosincu 2013., kada je sretnik u Grosuplju osvojio jackpot od 21.047.335 eura

23.5.2026.
11:12
danas.hr
Nekog je u Sloveniji pogodila prava sreća jer je osvojio Eurojackpot u kombinaciji od 5 + 1 i iznos od 2.351.253,50 eura!

Listić je uplaćen na kiosku u Šempetru u Savinjskoj dolini nedaleko Celja. Nakon plaćanja poreza od 15 posto, odnosno 352.688,03 eura,novi milijunaš bit će bogatiji za 1.998.565,48 eura, pišu 24ur.com.

Prema pravilima igre Eurojackpot, isplata nagrade moguća je od 2. lipnja 2026. nadalje, a dobitnik ima rok do 20. kolovoza 2026. da preuzme nagradu.

Glavna nagrada nije izvučena, pa je maksimalni nagradni fond za sljedeće izvlačenje u utorak, 26. svibnja 2026., ponovno 120 milijuna eura.

Slovenija je osvojila svog prvog milijunaša na Eurojackpotu u prosincu 2013., kada je sretnik u Grosuplju osvojio jackpot od 21.047.335 eura. Rekord među milijunašima i dalje drži pobjednik koji je 23. travnja 2024. online osvojio nagradu od 60 milijuna eura, koju je potom podijelio s pobjednikom iz Njemačke.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
