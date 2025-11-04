Potrošili skoro 200 milijuna eura na napadače, a pogledajte tko im je najbolji strijelac
Naime, Tottenham je ove sezone postigao 32 pogotka u 17 utakmica, no ono što je zanimljivo jest da je najbolji strijelac Micky van de Ven koji igra na poziciji stopera.
Engleski Tottenham Hotspur ove je sezone potrošio gotovo 200 milijuna eura kako bi u klub doveo Mohammada Kudusa, Mathyasa Tela i Xavija Simonsa, dok je na posudbu iz PSG-a stigao Randal Kolo Muani.
Taj rebuilding uslijedio je nakon što su u dvije godine ostali bez ponajboljih igrača u svojoj povijesti, Harryja Kanea i Heung-min Sona, te nakon što im je Ange Postecoglou donio prvi trofej nakon više od 15 godina. Nakon velikog uspjeha, iz Tottenhama su se zahvalili Postecogluu i doveli Thomasa Franka iz Brentforda, za kojega su procijenili da će zadržati ofenzivnu uspješnost uz poboljšanje obrane. Ono čemu se nisu nadali jest da će Thomas Frank stvoriti takvu momčad u kojoj je upravo obrana ta koja daje ofenzivnu učinkovitost. Naime, Tottenham je ove sezone postigao 32 pogotka u 17 utakmica, no ono što je zanimljivo jest da je najbolji strijelac Pijetlova – Micky van de Ven, koji igra na poziciji stopera.
Nizozemac je ove sezone zabio šest pogodaka ukljućujući i pogodak hrvatskom golmanu Dominiku Kotarskom. Tih šest pogodaka je dvoje više od defenzivnog veznjaka Joaa Palhinhe i desnog veznog Brennana Johnsona koji imaju po četiri pogodaka.
