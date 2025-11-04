Potrošili skoro 200 milijuna eura na napadače, a pogledajte tko im je najbolji strijelac

Engleski Tottenham Hotspur ove je sezone potrošio gotovo 200 milijuna eura kako bi u klub doveo Mohammada Kudusa, Mathyasa Tela i Xavija Simonsa, dok je na posudbu iz PSG-a stigao Randal Kolo Muani.

Taj rebuilding uslijedio je nakon što su u dvije godine ostali bez ponajboljih igrača u svojoj povijesti, Harryja Kanea i Heung-min Sona, te nakon što im je Ange Postecoglou donio prvi trofej nakon više od 15 godina. Nakon velikog uspjeha, iz Tottenhama su se zahvalili Postecogluu i doveli Thomasa Franka iz Brentforda, za kojega su procijenili da će zadržati ofenzivnu uspješnost uz poboljšanje obrane. Ono čemu se nisu nadali jest da će Thomas Frank stvoriti takvu momčad u kojoj je upravo obrana ta koja daje ofenzivnu učinkovitost. Naime, Tottenham je ove sezone postigao 32 pogotka u 17 utakmica, no ono što je zanimljivo jest da je najbolji strijelac Pijetlova – Micky van de Ven, koji igra na poziciji stopera.

Nizozemac je ove sezone zabio šest pogodaka ukljućujući i pogodak hrvatskom golmanu Dominiku Kotarskom. Tih šest pogodaka je dvoje više od defenzivnog veznjaka Joaa Palhinhe i desnog veznog Brennana Johnsona koji imaju po četiri pogodaka.

